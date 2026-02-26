Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nda İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nda İşbirliği Görüşmeleri

26.02.2026 13:40
Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan'da ikili ticaret ve yatırımları değerlendirdi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7. Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan İş Forumu'na katılmak üzere gittiği Gürcistan'da, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile görüştü. Görüşmede ikili ticaret hedefleri ve yatırımlar değerlendirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Gürcistan ziyaretimiz kapsamında güne Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nun ev sahibi, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile ikili görüşme gerçekleştirerek başladık. Mevkidaşım ile ikili ticaret hedeflerimizi ve yatırımlarımızı değerlendirirken, Gürcistan'ı da kapsayan bölgesel vizyonumuzu birlikte ele aldık."

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak kurduğumuz sarsılmaz bağlar, sadece ülkelerimiz için değil, tüm bölgenin kalkınması ve Orta Koridor'un güçlenmesi için de kilit bir role sahiptir. Nazik ev sahiplikleri ve yapıcı diyalogları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün Gürcistan'da gerçekleştireceğimiz temaslarımızda ortak vizyonumuz nettir: Ticareti kolaylaştırmak, lojistik koridorlarını güçlendirmek ve bölgemizi küresel ticaretin cazibe merkezi haline getirmek. Kardeş ve komşu ülkelerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."

