Türkiye-Azerbaycan Güvenlik İşbirliği Toplantısı

(BAKÜ) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Devlet Tehlikesizlik Hizmeti Başkanı Ali Nağiyev ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ele alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere güvenlik alanındaki işbirliği faaliyetlerinin değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan arasında güvenlik alanındaki mevcut işbirliğinin ve ortak mücadele başlıklarının masaya yatırıldığı ifade edildi.