Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Diyarbakır'da baro hizmet binasının açılışına katıldı - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Diyarbakır'da baro hizmet binasının açılışına katıldı

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Diyarbakır\'da baro hizmet binasının açılışına katıldı
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Barosu hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Barosu hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Sağkan, merkez Kayapınar ilçesinde Diyarbakır Barosunun yeni hizmet binasının açılışı amacıyla düzenlenen törende, baronun meslektaşlarının gelişimine katkı sunmak için çabaladığını söyledi.

Sağkan, Tahir Elçi'nin ismini taşıyan yeni hizmet binasında insan haklarını savunacak avukatların yetişeceğini belirtti.

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç de 100 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin köklü ve güçlü barolarından biri olduklarını anlattı.

Güleç, "Bütün çalışmaların daha nitelikli, çağdaş ve elverişli fiziki koşullarda yürütülmesi gerekiyordu. İşte bugün açılışını yaptığımız bir hizmet binası tam da böyle bir ihtiyacın sonucudur." ifadelerini kullandı.

Daha sonra meslekte 50. ve 40. yıllarını dolduran avukatlara plaket verildi.

Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili ve avukat Sezgin Tanrıkulu'ya da 40. yıl plaketini avukat olan eşi Remziye Tanrıkulu verdi.

Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu avukatları arasında yer almaktan onur duyduğunu kaydetti.

Törende, Sur ilçesinde 11 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin isminin verildiği yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
Erinç SağkanDiyarbakırGüncelSon Dakika

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