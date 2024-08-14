Türkiye Barolar Birliği, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının uygulanması için TBMM'ye başvurdu

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(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin verdiği kararın uygulanması için TBMM'ye başvurduğunu açıkladı.

TBB, Anayasa Mahkemesi'nin "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu" yönündeki kararının uygulanması için TBMM Başkanlığı'na başvurdu. TBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan dilekçeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"AYM'nin 1 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararının, Genel Kurulda okutulmak suretiyle, önceki işleminin yok olduğu şeklindeki tespitin Genel Kurula bildirilmesinin; Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğine bağlanan her türlü sonucun gerçekleşmesinin sağlanmasının; bir milletvekilinin tutuklu alıkonulmasının mümkün olamayacağından, bu durumun sonlanması için gerekli girişimlerin TBMM Başkanlığı tarafından yapılarak takip edilmesinin Anayasal bir sorumluluk olduğu hatırlatıldı."