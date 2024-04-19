Türkiye, Belarus\'ta düzenlenen \'Leisure 2024\' turizm fuarına katıldı

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Türkiye, Belarus'ta düzenlenen "Leisure 2024" uluslararası turizm fuarına katıldı.

Başkent Minsk'te dün açılışı yapılan "Leisure 2024" uluslararası turizm fuarında Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliği stant açtı.

Minsk Arena'da düzenlenen fuarda Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtan özel bir etkinlik yapıldı. Etkinlikte, Belarus Devlet Müzik Akademisi Koleji öğrencileri Belarus'un milli çalgısı "cymbaly" ile tanınmış Türk müzik eserlerini icra ettikleri bir konser verdi.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık, etkinlikte, Belaruslu turistleri kum, deniz ve güneşin ötesinde Türkiye'yi farklı yöreleri ve dört mevsimi ile tanımaya; doğa, kültür-sanat, arkeoloji ve gastronomi çeşitliliğinden istifade etmeye çağırdı.

İnanç turizmi ve sağlık turizmi imkanlarının da altını çizen Işık, Belaruslular için en gözde turizm destinasyonlarından olan Türkiye'de konuk edilen Belaruslu turist sayısını 300 binlerden 500 binlere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Fuarda Türkiye standını ziyaret eden Belarus Başbakan Yardımcısı İgor Petrişenko, turizm alanındaki başarıları dolayısıyla Türkiye'yi takdir ve tebrik ederek örnek aldıklarını kaydetti. Petrişenko, Türkiye'yle ulaşım bağlantılarını geliştirme arzularını vurguladı.

Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalçuk ve diğer bazı kabine üyeleri de standın ziyaretçileri arasında yer aldı. Temaslarda Türkiye-Belarus turizm işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Leisure 2024 uluslararası turizm fuarı, yarın sona erecek.

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