Türkiye Belediyeler Birliği'nden Tepebaşı Belediyesi'ne Araç Hibesi

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen araç teslim töreninde Tepebaşı Belediyesi'ne kazıcı yükleyici iş makinesi hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Nisan ayı encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından ise araç teslim töreni düzenlendi. Törene, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı temsilen Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu katıldı. TBB tarafından Türkiye genelindeki 94 belediyeye 95 adet hizmet aracı hibe edildi. Tepebaşı Belediyesi'ne hibe edilen kazıcı yükleyici iş makinesinin temsili anahtarı ise TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu'na teslim edildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin iş makinesi araçları filosu, Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe edilen araç ile de daha da güç kazanmış oldu. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirilecek olan araç, ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılacak. Gerçekleştirilen araç hibesinden dolayı memnuniyetini ifade eden belediye yetkilileri, Tepebaşı Belediyesi'nin iş makineleri filosuna önemli bir katkı sağlandığını belirtti.