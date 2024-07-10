Türkiye Bisiklet Federasyonu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Türkiye Bisiklet Federasyonu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Türkiye Bisiklet Federasyonu İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını kınadı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Kırıkkale İl Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Bisiklet sürücüleri ve vatandaşlar, ETürk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelerek İsrail aleyhine sloganlar attı. İl Bisiklet Temsilcisi Pınar Yıkılmaz, Gazze'nin açık hava cezaevine dönüştüğünü belirterek İsrail'in saldırılarında binlerce çocuğun öldüğünü ifade etti. Yıkılmaz, İsrail'i boykota devam etme çağrısı yaparak Kudüs'ün esenliğe, Filistinli kardeşlerin özgürlüğe kavuşacağı günlerin yakınlaşması için bisiklet sürüşü ve halk yürüyüşü düzenlendi.

10.07.2024 22:54
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Kırıkkale İl Temsilciliği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

ETürk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bisiklet sürücüleri ve vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan İl Bisiklet Temsilcisi Pınar Yıkılmaz, Gazze'nin bölgedeki Müslüman ve diğer dinlere mensup halklar için açık hava cezaevine dönüştüğünü söyledi.

Siyonist İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103 çocuğun öldüğünü söyleyen Yıkılmaz, "Zalimler tüm gücüyle saldırıyor. Bizler bu zulme rıza göstermiyoruz, herkesi İsrail'i boykota devam etmeye davet ediyoruz. Daha somut adımlarla artık Kudüs'ün esenliğe, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğe, Filistin topraklarının bağımsızlığa kavuşacağı günlerin yakınlaşması ve çocuklar için bisiklet sürüşünü ve halk yürüyüşünü yapıyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan bisiklet sürüşü ve yürüyüş, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Sevgi Yolu güzergahının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA

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