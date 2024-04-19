Türkiye-Çin Ekonomik Forumu İstanbul\'da düzenlendi

Güncel

İSTANBUL, 19 Nisan (Xinhua) -- 6. Türkiye-Çin Ekonomik Forumu, ikili ticari ilişkileri geliştirme ve işbirliğini daha fazla alanda genişletmenin yollarını arayan temsilcilerin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Okan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Perşembe günü düzenlenen etkinliğe Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin ile Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve Xiaomi de dahil olmak üzere iki ülkeden iş dünyası temsilcileri katıldı.

Liu, forumda yaptığı konuşmada iki ülkenin ikili ekonomik ve ticari ilişkilerinin son yıllarda büyüme kaydettiğini ve dijital ekonomi, yeşil ekonomi ve yeni enerji alanlarında büyük potansiyel sergilediğini söyledi.

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Türkiye'nin başta turizm, enerji ve yeni teknoloji alanlarında işbirliğini derinleştirecek yatırımlar olmak üzere Çin'den daha fazla yatırım gelmesini memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Türk ve Çinli şirketlerin temsilcileri, bir günlük etkinlik kapsamında yeni ortaklıklar geliştirmek üzere ikili görüşmelerde bulundu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Sichuan Hava Yolları Türkiye Direktörü Cheng Xiaobo, ikili etkileşimleri ve turizmi teşvik etmek üzere daha fazla sefer ve uçuş rotası sunmayı umduklarını kaydetti.

Türkiye ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği son yıllarda güçlü seyrediyor. 2022 yılında ikili ticaret hacmi 38,55 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Resmi rakamlara göre ikili mal ticareti geçtiğimiz yıl 43,40 milyar dolara yükseldi.