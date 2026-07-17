Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deyu başkanlığındaki heyetler arasında Pekin'de yapıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri'nin, Pekin'de Ekinci ile Miao Deyu başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri Pekin'de Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?