Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Washington'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Washington'da resepsiyonla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. yılı Washington\'da resepsiyonla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington'da resepsiyon düzenlendi.

30.10.2024 06:46
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Büyükelçi Sedat Önal, Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı ile ilgili video mesajı izlendi.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Önal, Cumhuriyet'in kuruluşunda Türk halkının fedakarlığına vurgu yaptı ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Büyükelçi Önal, "Cumhuriyet'le birlikte sadece bağımsızlığımız için ortaya koyduğumuz milli mücadeleyi sonuçlandırmadık, aynı zamanda bugünkü kimliğimizin temel unsurlarını da belirleyen ülkemizin ve sistemimizin düşünsel ve kurumsal altyapısını da kurduk." dedi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri yad eden Önal, 101. yılında Cumhuriyet'in çok daha güçlü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada barış için mücadele ettiğini ve güçlü şekilde dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Büyükelçi Önal, ABD ile ilişkilerde de kurumsal ve stratejik bakışla adım atmayı öncelediklerini ifade etti.

ABD'de 5 Kasım'da başkanlık seçimlerinin yapılacağına işaret eden Önal, hangi yönetim gelirse gelsin Türkiye'nin bu yönetimle çalışma kararlılığına sahip olduğunu kaydetti.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı resepsiyonda katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti, Washington, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Washington'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika

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