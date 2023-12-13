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Türkiye Cumhuriyeti'nin Genç Yetenekleri Etkinliği - Son Dakika
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Genç Yetenekleri Etkinliği

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Genç Yetenekleri' etkinliği düzenledi. Etkinliğe Türk ve yabancı davetliler katıldı. Büyükelçi Faruk Kaymakcı, etkinlikte sanatın Türkiye ve AB arasındaki bağı güçlendirmek için önemli olduğunu vurguladı. Türk gençleri, müzik okulu öğrencileri tarafından klasik müzik eserlerini icra etti. Etkinlik sonunda davetlilere Türk lezzetleri ikram edildi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin Genç Yetenekleri Etkinliği
13.12.2023 - 00:21,
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Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla " Türkiye Cumhuriyeti'nin Genç Yetenekleri" etkinliği düzenledi.

AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Kaymakcı, sanatın Türkiye ve AB arasındaki bağın güçlenmesi için önemli bir unsur olduğunu belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün müziğe verdiği önemi anlattı.

Ardından Musica Mundi School isimli müzik okulunun öğrencilerinden, yaşları 14-19 arasında değişen Türk gençleri piyano, keman ve çello ile klasik müzik eserlerini icra etti.

Etkinliğin sonunda davetlilere Türk lezzetleri ikram edildi.

Kaynak: AA
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