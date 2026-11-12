Türkiye dahil 53 ülke ve kuruluş Gazze'ye yardım, İsrail'e hesap sorma çağrısı yaptı

Türkiye dahil 53 ülke ve kuruluş Gazze'ye yardım, İsrail'e hesap sorma çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze'ye insani yardımın erişimine derhal izin verilmesi ve İsrail saldırılarından hesap sorulması çağrısında bulundu. Çağrı, 53 ülke ve kuruluşun ortak talebi olarak duyuruldu.
Türkiye'nin aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze'ye insani yardımın erişimine derhal izin verilmesi ve İsrail saldırılarından hesap sorulması çağrısı yaptı
Kaynak: AA
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