Türkiye'de 2024'ün ilk çeyreğinde 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı - Son Dakika
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Türkiye'de 2024'ün ilk çeyreğinde 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı

Türkiye\'de 2024\'ün ilk çeyreğinde 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi, 2024'ün ilk çeyreğinde seyahate çıktı. Bu dönemde yapılan seyahat sayısı bir önceki yıla göre azalırken, seyahat harcamaları ise yüzde 103,2 arttı. Seyahatlerin en yüksek harcama kalemi yeme ve içme oldu.

23.07.2024 10:31
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2024 döneminde (1'inci çeyrek) yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişinin seyahate çıktığını açıkladı.

TÜİK, yılın 1'inci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 1'inci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların 1 ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalarak 9 milyon 854 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 65 milyon 239 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 95,6'sını 43 milyar 273 milyon 587 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,4'ünü 1 milyar 988 milyon 864 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 593 TL oldu.

EN YÜKSEK HARCAMA KALEMİ YEME VE İÇME

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,3 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,9 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre, değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 91,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 80,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 127,3'lük artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 64 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında 2'nci sırada yüzde 22,5 ile gezi, eğlence, tatil, 3'üncü sırada ise yüzde 6,6 ile sağlık yer aldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 53 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında 2'nci sırada 4 milyon 971 bin geceleme ile otel yer alırken; kendi evi 4 milyon 354 bin geceleme sayısı ile 3'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de 2024'ün ilk çeyreğinde 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı - Son Dakika
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