Türkiye'de 5 Milyon 402 Bin 381 Araç Muayenesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye'de 5 Milyon 402 Bin 381 Araç Muayenesi Gerçekleştirildi

Türkiye genelinde bu yılın ocak-haziran döneminde 312 araç muayene istasyonunda 5 milyon 402 bin 381 aracın muayenesi gerçekleştirildi. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için kamu-özel sektör işbirliğiyle çalışmalar sürdürülüyor. Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

30.07.2024 11:21
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Türkiye genelinde bu yılın ocak-haziran döneminde 312 araç muayene istasyonunda 5 milyon 402 bin 381 aracın muayenesi gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu-özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Türkiye'de 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 5'i motosiklet olmak üzere toplam 312 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

İstasyonlarda, bu yılın ocak-haziran döneminde 5 milyon 402 bin 381 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 3 milyon 789 bin 423'ü hafif kusurlu, 1 milyon 442 bin 990'ı ağır kusurlu, 71 bin 937'si emniyetsiz, 98 bin 31'i kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

Bu yıl muayeneden geçirilen araç sayıları şöyle:

AylarMuayene sayısı
Ocak920.187
Şubat862.340
Mart941.321
Nisan787.441
Mayıs935.416
Haziran955.676
Toplam5.402.381

Kaynak: AA

Türkiye, Ulaşım, Trafik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 5 Milyon 402 Bin 381 Araç Muayenesi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de 5 Milyon 402 Bin 381 Araç Muayenesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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