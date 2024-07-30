Türkiye'de 5 Milyon 402 Bin 381 Araç Muayenesi Gerçekleştirildi

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Türkiye genelinde bu yılın ocak-haziran döneminde 312 araç muayene istasyonunda 5 milyon 402 bin 381 aracın muayenesi gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu-özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Türkiye'de 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 5'i motosiklet olmak üzere toplam 312 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

İstasyonlarda, bu yılın ocak-haziran döneminde 5 milyon 402 bin 381 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 3 milyon 789 bin 423'ü hafif kusurlu, 1 milyon 442 bin 990'ı ağır kusurlu, 71 bin 937'si emniyetsiz, 98 bin 31'i kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

Bu yıl muayeneden geçirilen araç sayıları şöyle:

Aylar Muayene sayısı Ocak 920.187 Şubat 862.340 Mart 941.321 Nisan 787.441 Mayıs 935.416 Haziran 955.676 Toplam 5.402.381

Kaynak: AA