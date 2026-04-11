Türkiye'de 5G Abone Sayısı 30 Milyona Yaklaştı, Tarihi Başarı Kaydedildi

11.04.2026 02:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da yapılan toplantıda Türkiye'de 5G hizmetinin ilk günlerinde 21 milyon kullanıcıya ulaştığını ve 30 milyon aboneye yaklaşarak rekor bir penetrasyon oranı kaydedildiğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin fiber altyapısında yapılan yatırımların 5G'nin yaygınlaşmasındaki önemine vurgu yapıldı.

Türkiye'de 5G teknolojisine geçiş, beklentilerin ötesinde bir hızla ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı'nda, 1 Nisan'da başlatılan 5G hizmetinin ilk günlerinde 21 milyon kullanıcıya ulaştığını ve sadece 10 gün içinde 8 milyon yeni abone eklendiğini duyurdu. Böylece 5G abone sayısı 30 milyon bandına dayanarak rekor bir penetrasyon oranına ulaştı, bu hızlı benimseme ülkenin dijital dönüşümünde tarihi bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Türkiye'de yaklaşık 32 milyon 5G destekli akıllı cihaz bulunuyor ve 29 milyonu aşan aktif abone sayısıyla bu cihazların yüzde 90'ından fazlası 5G ağına entegre oldu. Bakanlık, önümüzdeki 2 yıl içinde 5G hizmetlerini Türkiye'nin her noktasına ulaştırmayı hedefliyor, bu teknoloji mobil internet hızını artırmanın yanı sıra otonom sürüş ve akıllı tarım gibi alanlarda devrim yaratacak.

5G'nin kusursuz çalışması için güçlü fiber optik altyapı gerekiyor ve Türkiye bu alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Toplam fiber ağ uzunluğu 2002'de 81 bin kilometre iken bugün 657 bin kilometreye ulaştı, Türk Telekom 2025 sonu itibarıyla 535 bin kilometrelik fiber ağ ile 34,2 milyon haneyi fiberle buluşturdu. Bu rakamlar Türkiye'yi Avrupa'da en çok haneye fiber ulaştıran ilk 3 ülkeden biri yaparken, baz istasyonlarının yüzde 61'inin fiberle bağlanması Avrupa hedeflerinin ötesinde bir başarıyı gösteriyor.

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

00:10
Orkun Kökçü’den resital
Orkun Kökçü'den resital
23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
