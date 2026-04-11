Türkiye'de 5G Abone Sayısı 30 Milyona Yaklaştı, Tarihi Başarı Kaydedildi

Türkiye'de 5G teknolojisine geçiş, beklentilerin ötesinde bir hızla ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen Türk Telekom İş Ortakları Toplantısı'nda, 1 Nisan'da başlatılan 5G hizmetinin ilk günlerinde 21 milyon kullanıcıya ulaştığını ve sadece 10 gün içinde 8 milyon yeni abone eklendiğini duyurdu. Böylece 5G abone sayısı 30 milyon bandına dayanarak rekor bir penetrasyon oranına ulaştı, bu hızlı benimseme ülkenin dijital dönüşümünde tarihi bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Türkiye'de yaklaşık 32 milyon 5G destekli akıllı cihaz bulunuyor ve 29 milyonu aşan aktif abone sayısıyla bu cihazların yüzde 90'ından fazlası 5G ağına entegre oldu. Bakanlık, önümüzdeki 2 yıl içinde 5G hizmetlerini Türkiye'nin her noktasına ulaştırmayı hedefliyor, bu teknoloji mobil internet hızını artırmanın yanı sıra otonom sürüş ve akıllı tarım gibi alanlarda devrim yaratacak.

5G'nin kusursuz çalışması için güçlü fiber optik altyapı gerekiyor ve Türkiye bu alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Toplam fiber ağ uzunluğu 2002'de 81 bin kilometre iken bugün 657 bin kilometreye ulaştı, Türk Telekom 2025 sonu itibarıyla 535 bin kilometrelik fiber ağ ile 34,2 milyon haneyi fiberle buluşturdu. Bu rakamlar Türkiye'yi Avrupa'da en çok haneye fiber ulaştıran ilk 3 ülkeden biri yaparken, baz istasyonlarının yüzde 61'inin fiberle bağlanması Avrupa hedeflerinin ötesinde bir başarıyı gösteriyor.