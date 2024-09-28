Türkiye'de 69 Bin Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Türkiye'de 69 Bin Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Yılbaşından bu yana 69 bin 132 ruhsatsız silahın ele geçirildiği açıklandı.

28.09.2024 10:46
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Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 69 bin 132 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, suç ve suçluyla mücadele kapsamında yurt genelinde çok sayıda asayiş uygulaması ve operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda 1 Ocak-20 Eylül 2024 arasında 7 bin 984'ü kurusıkı olmak üzere 49 bin 879 tabanca, 17 bin 884 av tüfeği ve 1369 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 69 bin 132 ruhsatsız ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamalarda ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili hazırlık yaptıklarını, TBMM'nin açılmasıyla konuyu Genel Kurula sunacaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de 69 Bin Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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