2024 Yılında Kadın Cinayetleri Raporu: İlk 8 Ayda 280 Kadın Öldürüldü - Son Dakika
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2024 Yılında Kadın Cinayetleri Raporu: İlk 8 Ayda 280 Kadın Öldürüldü

2024 Yılında Kadın Cinayetleri Raporu: İlk 8 Ayda 280 Kadın Öldürüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 1 Ocak - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında en az 280 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca 50 kadının ölümü şüpheli ölüm olarak kaydedildi. Kadınlar en çok evlerinde öldürülürken, cinayetlerin büyük bölümü ateşli silah ve kesici alet kullanılarak işlendi. Ağustos ayında 31 kadın cinayeti gerçekleşti.

05.09.2024 10:07
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(ANKARA) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yayımladığı "Kadın Cinayetleri 8 Aylık Raporu"na göre 1 Ocak - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında en az 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2024'ün ilk 8 ayına ait kadın cinayetleri verilerini yayımladı. Buna göre 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında en az 280 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 50 kadının ölümü de şüpheli ölüm olarak kaydedildi.

Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü

Kadınların 153'ü ateşli silahla, 60'ı kesici aletle öldürüldü. Öldürülen kadınların 134'ü evli, 73'ü bekar, 41'inin medeni durumu bilinmiyor. Kadınların 162'si kendi evinde, 9'u çalıştığı yerde, 82'si kamusal alanda öldürüldü.

Ağustos ayında 31 kadın katledildi

Ağustos ayında ise 31 kadın cinayeti işlendi. Kadınları öldüren erkeklerin 4'ünün boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu belirlendi. Kadınların 13'ü ateşli silahla, 8'i kesici aletle öldürüldü. Öldürülen kadınların 13'ü evli, 10'u bekar, 5'inin medeni durumu bilinmiyor. Kadınların 14'ü kendi evinde, 1'i çalıştığı yerde, 12'si kamusal alanda öldürüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 2024 Yılında Kadın Cinayetleri Raporu: İlk 8 Ayda 280 Kadın Öldürüldü - Son Dakika

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