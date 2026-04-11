Türkiye'de Adliye Verileri: 45 Milyon Dosya ve Yaşamın Yansıması

Türkiye'de adliye verileri, yaşamın merkezinde önemli bir yer tutuyor. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2025 verilerine göre, ceza, hukuk ve icra mahkemelerindeki toplam dosya sayısı yaklaşık 45 milyona ulaştı. Bu, Türkiye'nin 86 milyonluk nüfusunun yaklaşık 58 milyon yetişkin olduğu düşünüldüğünde, adliyelerin yoğun iş yükünü gösteriyor.

Verilerde, suça sürüklenen çocuklarla ilgili dosya sayısında büyük bir artış gözlemlendi. 2025'te 207 bin 562 yeni dosya açıldı ve 187 bin 300 çocuk sorgulandı. İcra ve İflas dairelerinde ise toplam 35 milyon 284 bin 514 dosya kaydedildi, bu rakam 2016'dan bu yana en yüksek ikinci sayı. Boşanma davalarında da yüksek sayılar dikkat çekiyor; 2025'te 452 bin 627 boşanma davası açıldı, bu 2016'dan beri en yüksek ikinci sayı. Ayrıca, 1 milyon 47 bin 288 kişi için tedbir kararları verildi, bu da 2016'dan bu yana en yüksek rakam. Bu veriler, Türkiye'deki yaşamın, mutsuzluğun ve umutsuzluğun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.