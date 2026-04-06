Türkiye'de 117 Yılda Öldürülen Gazetecilerin Sayısı 67'den Fazla

Doğan Özgüden, Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda düzenlenen etkinlikler nedeniyle yazılarına döndüğünü belirterek, Brüksel'deki panelde Merdan Yanardağ'ın eşi ve diğer konuşmacılarla basın özgürlüğü ihlallerini tartışacaklarını açıkladı. İstanbul'da ise meslek örgütlerinin 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü'nde bir araya gelerek halkın haber alma hakkına yönelik engellere ve gazetecilere yapılan baskılara karşı çıkacaklarını ifade etti.

Özgüden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 67 gazetecinin öldürüldüğüne dair açıklamasını desteklediğini ancak bu sayının yetersiz olduğunu vurguladı. 1909'dan bu yana geçen 117 yılda Türkiye'de ve Türk Devleti'nin askeri müdahalelerde bulunduğu ülkelerde öldürülen gazetecilerin sayısının 67'nin iki katına ulaştığını belirtti. Bu farkın başlıca nedeninin, Ermeni ve Kürt gazetecilerin katledilmesinin genellikle göz ardı edilmesi olduğunu söyledi.

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu'nun (TGDP) 2021 yılında yaptığı açıklamaya göre, 1909'dan itibaren 124 gazeteci ve yazarın öldürüldüğü kaydedildi. Bu cinayetlerin çoğunun 'faili meçhul' olarak nitelendirildiği ve devlet güçleri tarafından işlendiği belirtildi. Ermeni gazetecilerin 1915 Soykırımı sürecinde, Kürt gazetecilerin ise 1990-1994 yılları arasında yoğun olarak hedef alındığı ifade edildi. Özgüden, TGDP'nin listesine eklemeler yaparak, öldürülen gazetecilerin tam sayısının daha yüksek olduğunu ve bu konuda daha kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.