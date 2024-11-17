Türkiye'de bilim merkezi sayısı yıl sonuna kadar 40'a çıkacak - Son Dakika
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Türkiye'de bilim merkezi sayısı yıl sonuna kadar 40'a çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yıl sonuna kadar 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 yeni bilim merkezini daha hizmete açacaklarını belirterek, "Böylece, ülkemizdeki bilim merkezi sayımız da 40'a yükselecek.

17.11.2024 11:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yıl sonuna kadar 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 yeni bilim merkezini daha hizmete açacaklarını belirterek, "Böylece, ülkemizdeki bilim merkezi sayımız da 40'a yükselecek." dedi.

Kacır, AA muhabirine, toplumda bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturmak amacıyla açtıkları bilim merkezlerinin sayısını artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu merkezlerin önemine dikkati çeken Kacır, "Yıl sonuna kadar İstanbul'da iki, Çorum, Şanlıurfa ve Adana'da birer bilim merkezini daha hizmete açacağız. Böylece toplam 22 ilimizi bilim merkezleriyle buluşturmuş olacağız. Ülkemizdeki bilim merkezi sayımız da 40'a yükselecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak toplumda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmaya, insanlarımızı bilimle buluşturmaya, bu alanda farkındalığı artırarak gençlerimizi ve çocuklarımızı keşfe yönlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bilim merkezlerinde farklı yaş gruplarından insanları bilimsel etkinliklerle buluşturarak bilim ve teknolojinin anlaşılır ve ulaşılır kılınmasını sağladıklarını vurgulayan Kacır, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle farkındalığın artırılarak geleceğin bilim insanlarının yetişmesini hedeflediklerini bildirdi.

Kacır, bilim merkezlerinin milyonlarca ziyaretçiyi temel bilimlerden evrene, havacılık ve uzay teknolojilerinden yapay zekaya kadar pek çok temada etkileşimli sergilerle buluşturduğunu, matematik, havacılık ve uzay, doğa bilimleri, tasarım ve teknoloji alanlarında atölye eğitimleriyle bilimsel olguları deneyimleme fırsatı verdiğini anlattı. Bunların yanı sıra merkezlerin bilim gösterilerinden söyleşilere, özel gün etkinliklerinden planetaryum filmlerine kadar pek çok faaliyet gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kacır, ziyaretçilerin bilim ve teknolojinin merak uyandıran dünyasıyla buluştuğunu ifade etti.

İstanbul'daki bilim merkezi sayısı 12'ye çıkacak

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlık koordinasyonunda, TÜBİTAK'ın çalışmalarıyla bugüne kadar 14'ü büyük ölçekli olmak üzere 35 bilim merkezi hizmete alındı. Yeni açılacak 5 merkezden 2'si İstanbul'da vatandaşlara hizmet verecek. Böylece Başakşehir ve Arnavutköy'de açılacaklarla İstanbul'daki bilim merkezlerinin sayısı 12'ye yükselecek.

Halihazırda Üsküdar, Bahçelievler, Beyoğlu, Çekmeköy, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Tuzla ve Zeytinburnu'nda bu merkezler, bilim meraklılarının uğrak yerleri olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Ayrıca yıl sonuna kadar Adana'nın Yüreğir ilçesi ile Çorum ve Şanlıurfa'da da birer bilim merkezi faaliyete başlayacak. Şanlıurfa Bilim Merkezi, 2 bin 250 metrekare sergi alanı ve 6 atölyesi ile milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazır hale getiriliyor.

Bilim merkezlerinden 14'ü büyük ölçekli

TÜBİTAK desteğiyle bugüne kadar 21'i küçük ölçekli, 14'ü büyük ölçekli bilim merkezi hizmete açıldı. Konya Bilim Merkezi ile başlayan süreçte bugüne kadar toplam 14 milyon 481 bin 835 ziyaretçi ağırlandı. Geçen yıl 865 bin 55 ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen yer Konya Bilim Merkezi oldu. Bunu 407 bin 11 ziyaretçiyle Bursa GUHEM izledi.

Hizmete açık büyük ölçekli bilim merkezleri şunlar:

"- Aksaray Bilim Merkezi,

Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi,

Antalya Bilim Merkezi,

Bilim Üsküdar,

Denizli Bilim Merkezi,

Düzce Bilim Merkezi,

Elazığ Bilim Merkezi,

GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi,

? Kayseri Bilim Merkezi,

Kocaeli Bilim Merkezi,

Konya Bilim Merkezi,

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi,

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi,

Yozgat Bilim Merkezi."

Hizmete açık küçük ölçekli bilim merkezleri ise "Bahçelievler Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, ?Bilim Beyoğlu, Bilim Çekmeköy, Bilim Fatih, Bilim Erzurum, Bilim Gaziosmanpaşa, Bilim Güngören, Bilim Pursaklar, Bilim Samsun, Bilim Şahinbey, Bilim Şehitkamil, Bilim Sincan, Bilim Sultanbeyli, Bilim Uşak, Bilim Vezirköprü, Bilim Yunusemre, Bilim Zeytinburnu, ? Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, ? Karabük Bilim Merkezi, Mamak Bilim Merkezi, Tuzla Bilim Merkezi" şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de bilim merkezi sayısı yıl sonuna kadar 40'a çıkacak - Son Dakika

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