Türkiye'de Borç Krizi Derinleşiyor
Türkiye'de Borç Krizi Derinleşiyor

18.04.2026 10:51
CHP'li Kış, bireysel borçların 6,5 trilyonu aştığını ve icra dosyalarının 24,6 milyon olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Bugün Türkiye'de büyüyen şey gelir değil, borçtur. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6,5 trilyon lirayı aşmış, tahsil edilemeyen batık borçlar ise 381 milyar liraya ulaşmıştır. Vatandaş artık gelirini artırarak değil, borcunu büyüterek ayakta kalmaya çalışmaktadır. 24,6 milyon icra dosyası, Türkiye'de neredeyse her haneye bir dosya düşecek seviyeye gelmiştir. İcra dosyaları büyürken refahın büyüdüğünü söyleyemezsiniz. Borçla ayakta duran bir ekonomi, eninde sonunda toplumun tamamını aşağı çeker" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, icra dairelerinde dosya sayısındaki artışa dikkati çekerek, 2026 yılının ilk iki ayında 438 bin vatandaş icra takibine alındığını kaydetti. Kış, toplamda 4 milyon 271 bin kişinin halen icra takibinde bulunduğunu aktararak, "Bu ülkede icra dosyası artık bir istatistik kalemi değil, milyonlarca hanenin gerçeğidir. Her 100 ailenin 15'inin icralık olduğu bir düzende, ekonomik istikrardan söz etmek mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

İcra dairelerindeki toplam dosya sayısının 24 milyon 612 bine ulaştığını kaydeden Kış, "Sadece 2026 yılının ilk üç ayında açılan yeni dosya sayısı ise 2 milyon 844 bin olarak kaydedildi. Bu tablo, sadece ekonomik değil, aynı zamanda hukuki sistem üzerinde de ciddi bir baskı oluştuğunu ortaya koyuyor. 24 milyonu aşan dosya sayısı, Türkiye'de adalet sisteminin de ekonomik krizle birlikte yük altında olduğunu gösteriyor. Bu, sadece borç meselesi değil, bir sistem krizidir" diye konuştu.

"Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6,5 trilyon lirayı aştı"

Kış, vatandaşın borç yükündeki artışa ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de büyüyen şey gelir değil, borçtur. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 6,5 trilyon lirayı aşmış, tahsil edilemeyen batık borçlar ise 381 milyar liraya ulaşmıştır. Bu tablo, vatandaşın ekonomik sistem içinde güçlenmediğini, aksine her geçen gün daha fazla borca bağımlı hale geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Vatandaş artık gelirini artırarak değil, borcunu büyüterek ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bu, sürdürülebilir bir ekonomik düzen değildir. İcra takibindeki 4,2 milyon kişi, birçok Avrupa ülkesinin nüfusuna yaklaşmış durumdadır. 24,6 milyon icra dosyası, Türkiye'de neredeyse her haneye bir dosya düşecek seviyeye gelmiştir. Sadece iki ayda icraya düşen 438 bin vatandaşımız ise orta büyüklükte bir şehrin nüfusuna eşittir. Bu veriler, yaşadığımız sürecin geçici bir ekonomik daralma olmadığını, derinleşmiş, yapısal ve toplumsal sonuçlar doğuran bir kriz olduğunu açık biçimde göstermektedir."

Bu veriler artık sadece ekonomik göstergeler değildir. Bu, sosyal devletin zayıfladığını, gelir dağılımının bozulduğunu ve milyonların geçim mücadelesi verdiğini gösteren bir tablodur. İcra dosyaları büyürken refahın büyüdüğünü söyleyemezsiniz. Borçla ayakta duran bir ekonomi, eninde sonunda toplumun tamamını aşağı çeker. Türkiye'de icra dosyalarındaki artış, ekonomik politikalara ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken, milyonlarca vatandaş açısından borç sorunu artık yönetilebilir bir yük olmaktan çıkıp yapısal bir krize dönüşmüş durumda."

Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Aşk acısından sokaklara düştü Rıza Tamer’in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı Aşk acısından sokaklara düştü! Rıza Tamer'in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı
Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
