Türkiye\'de Çocuk İşçiliği Sorunu Büyüyor

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'de çocuk işçi sayısının son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekerek "Her 100 çocuktan 20'si bir işte çalışmaktadır. Uzmanlar, ekonomik krizin derinleşmesiyle milyonlarca çocuğun daha, çocuk işçiliğine sürükleneceğini belirtmektedir. Bu sorun her geçen gün büyürken, hükümetin çocuk işçiliğini önlemeye karşı bir politikası görülmemektedir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'de artan çocuk işçiliği sorununa ve çocuk emeği sömürüsüne dikkat çekti. Konuyu TBMM'de de gündeme getiren Kış, AKP'nin yarattığı ekonomik krizin en fazla çocukları vurduğunu belirtti. Kış, çocukların sağlık, eğitim alanındaki sorunlarına son yıllarda bir de beslenme sorununun eklendiğini vurguladı. Yoksulluğun etkisiyle her geçen yıl daha fazla çocuğun eğitimden koptuğunu, çocukların ağır koşullar altında çalışmak zorunda bırakıldığını ifade eden Gülcan Kış, "AKP'nin yoksullaşma politikası en çok çocuklarımızı etkilemiştir" dedi.

"CHP İKTİDARINDA ÇOCUK SÖMÜRÜSÜNE SON VERECEĞİZ"

TÜİK'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle her yıl açıkladığı verilere göre, 2023 yılındaki kayıtlı çocuk işçi sayısının 853 bin kişiye yükseldiğini kaydeden Gülcan Kış, "Çocuk işçiliği son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Her 100 çocuktan 20'si bir işte çalışmaktadır. Uzmanlar, ekonomik krizin derinleşmesiyle milyonlarca çocuğun daha, çocuk işçiliğine sürükleneceğini belirtmektedir. Bu sorun her geçen gün büyürken, hükümetin çocuk işçiliğini önlemeye karşı bir politikası görülmemektedir. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti genç nesillere emanet etmiştir. Bu nedenle, Büyük Atatürk'ün yol göstericiliğinde; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, çocuk işçiliğine son vereceğimizi ve onlara aydınlık bir Türkiye armağan edeceğimize dair söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.