Türkiye'de Dış Ticaret Artışı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 22,3, ithalat yüzde 3,1 arttı. Nisan ayında ihracatta ilk sırayı ise Almanya alırken, en fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 33 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3,0, İTHALAT YÜZDE 4,3 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 artarak 88 milyar 665 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 artarak 125 milyar 803 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Nisan ayında yüzde 23,6 artarak 19 milyar 228 milyon dolardan, 23 milyar 760 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,3 artarak 25 milyar 418 milyon dolardan, 26 milyar 245 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 2 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 12,0 artarak 50 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA YÜZDE 29,8 AZALDI



Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 azalarak 12 milyar 112 milyon dolardan, 8 milyar 500 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Nisan ayında yüzde 63,2 iken, 2026 Nisan ayında yüzde 74,9'a yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DRÖNEMİNDE YÜZDE 7,3 ARTTI

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,3 artarak 34 milyar 599 milyon dolardan, 37 milyar 137 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Nisan döneminde yüzde 71,3 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 70,5'e geriledi.