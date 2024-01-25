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Trakya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri Tarafından Hazırlanan Gastronomik Hediyeleşme Kitabı Yayımlandı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri Tarafından Hazırlanan Gastronomik Hediyeleşme Kitabı Yayımlandı

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Binali Kılıç tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Gastronomik Hediyeleşme Kültürü: Edirne Örneği' kitabı yayımlandı. Türkiye'deki kırsal kalkınma ve yerel üreticilerin desteklenmesini amaçlayan Türkiye gastronomik hediyeleşme çalışmaları, özellikle gastronomik kentlerin başucu kaynağı olmayı hedefliyor. Kitapta gastronomik hediyeleşme kavramı 13 alt boyutta inceleniyor ve gıda ürünlerinin hediye olarak verilmesini ifade ediyor. Edirne ve Ardahan'da gastronomik ürünlerin hediyeleşmede sevgi göstergesi, gelenek ve görenek özellikleri ön plana çıkıyor. Gastronomik hediyeleşme UNESCO'nun Yaratıcı Kentler Ağı programında olan kentlerde başlamış olup, bu anlayışın tüm ülkeye yayılması için çalışmalar yapılacak.

Trakya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri Tarafından Hazırlanan Gastronomik Hediyeleşme Kitabı Yayımlandı
25.01.2024 - 09:21,
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Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Binali Kılıç tarafından hazırlanan " Türkiye'de Gastronomik Hediyeleşme Kültürü: Edirne Örneği" kitabı yayımlandı.

Türkiye'deki kırsal kalkınma ve yerel üreticilerin desteklenmesini amaçlayan Türkiye gastronomik hediyeleşme çalışmaları, özellikle gastronomik kentlerin başucu kaynağı olmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Gönenç Güler, hediye vermenin duyguların ifade edilme şekli olarak ön plana çıktığını belirtti.

Gastronomik hediyeleşme kavramının kitapta 13 alt boyutta incelendiğini aktaran Gönenç Güler, "Gastronomik hediyeleşme kavramı, üretimindeki ve tüketilmesindeki özgünlüğü, lezzeti, beğenilirliği, tarihi, insanların özleminde ve hafızasında, kültüründe ve ekonomisinde önemli bir maddi ve manevi değeri olan gıda ürünlerinin hediye olarak verilmesini ifade ediyor. Mitolojideki tanrıların armağanı Pandora'dan, günümüze kadar insanlık tarihi süresince, bazen bir savaş aracı, bazen bir ceza, bazen de bir sevgi göstergesi olarak hediye, toplumların vazgeçilmez davranışı arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Gönenç Güler, kitapta Edirne ve Ardahan'da gastronomik ürünlerin hediyeleşmede sevgi göstergesi, gelenek ve görenek özelliklerinin ön plana çıktığını vurguladı.

Gastronomik hediyeleşmenin UNESCO'nun Yaratıcı Kentler Ağı programında olan kentlerde başladığını belirten Gönenç Güler, söz konusu anlayışın tüm ülkeye yayılması için çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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