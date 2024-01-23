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Türkiye'de Gece En Düşük Sıcaklık Bolu'da Ölçüldü - Son Dakika
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Türkiye'de Gece En Düşük Sıcaklık Bolu'da Ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlere göre, Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17,2 dereceyle Bolu'da kaydedildi. Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru eksi 15,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri olurken, Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyü eksi 15,6 dereceyle üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye\'de Gece En Düşük Sıcaklık Bolu\'da Ölçüldü
23.01.2024 - 10:36,
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Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda sıfırın altında 17,2 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 15,7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru ile üçüncü yeri eksi 15,6 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyü oldu.

Kaynak: AA
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