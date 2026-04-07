Enerji Krizi ve Gıda Enflasyonu: Türkiye'de Fiyatlar Kontrolsüz Yükseliyor

Akaryakıt maliyetlerinin etkisiyle gıda fiyatları kontrolsüz yükselişini sürdürürken, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark açıldı. Yıllık yüzde 122'ye ulaşan gıda artışları ve 106 bin lirayı aşan yoksulluk sınırı, yılın ilk çeyreğindeki ücret artışlarını eriterek milyonlarca haneyi zor durumda bıraktı. ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri operasyonlar, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı beş haftada 72 dolardan 109 dolara yükselirken, Avrupa doğalgaz piyasasında fiyatlar yüzde 59 arttı. EPDK, 4 Nisan itibarıyla konut abonelerine yüzde 25 elektrik ve yüzde 132'ye varan doğalgaz zammı uyguladı.

Küresel enerji krizinin etkisi Türkiye'de tarım sektöründe belirginleşti. Tarımsal sulama ve sera ısıtmasında kullanılan elektriğe yapılan yüzde 24,8'lik zam ve motorin fiyatlarındaki artış, üretim maliyetlerini yükseltti. TÜİK verilerine göre Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Mart 2026'da yıllık yüzde 28 yükselirken, dayanıksız tüketim mallarında artış yüzde 32'ye ulaştı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu, Mart 2026'da yıllık yüzde 32,4 artışla enflasyona en fazla katkı yapan kalem oldu. Taze yeşil baklagillerde yıllık artış yüzde 122'ye ulaşırken, et fiyatları yüzde 39, tereyağı yüzde 46 arttı.

Mart 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 32.793 TL olarak hesaplanırken, asgari ücret net 28.075 TL seviyesinde kaldı. Resmi enflasyon verileri ile alternatif ölçümler arasındaki fark genişliyor; TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 30,87 açıklarken, ENAG yüzde 54,62 olarak hesapladı. Ulaşım, kira ve eğitimde de artışlar devam ediyor; taksi ve ulaşım hizmetlerinde yıllık artış yüzde 54'e ulaştı, kira artışları yüzde 52 seviyesine çıktı.

Küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisi üç senaryo üzerinden değerlendiriliyor: düşük yoğunluklu çatışmada enflasyon yüzde 32-38, petrol fiyatlarının 150 doların üzerine çıkması durumunda yüzde 50-60 aralığına yükselmesi bekleniyor. Ateşkes sağlanması halinde enflasyonun yüzde 20 seviyelerine yaklaşabileceği öngörülüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, gübre fiyatlarını Mart 2026 itibarıyla yüzde 8 ile yüzde 55 aralığında yükseltti. Türkiye'nin gübre üretiminde yüzde 90'ın üzerinde dışa bağımlı olması, bu küresel arz şokunun iç piyasaya yansımasına neden oluyor.

Gelir dağılımındaki bozulma ve alım gücündeki düşüş verilerle görünür hale geldi. Mart 2026 itibarıyla dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 106.817 TL olarak hesaplanırken, asgari ücret 28.075 TL, en düşük emekli maaşı 20.000 TL seviyesinde kaldı. Yılın başından bu yana net asgari ücrette 2.564 TL, en düşük emekli maaşında 1.827 TL'lik bir erime hesaplanıyor. Türkiye'nin doğalgaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 71 seviyesinde bulunması ve artan yağışların hidroelektrik üretimini artırması, maliyet baskısını kısmen sınırlasa da enerji üretiminde ithal kaynaklara bağımlılık devam ediyor. Bu tablonun sürmesi halinde temel gıda ürünlerine erişimin daha da zorlaşabileceği değerlendiriliyor.