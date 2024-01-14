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Türkiye'de İlk Kez Sivas'ta Üretilen Organik Ham Propolisin Özütü Elde Edildi - Son Dakika
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Türkiye'de İlk Kez Sivas'ta Üretilen Organik Ham Propolisin Özütü Elde Edildi

Sivas'ta bir firma ve Teknokent ortaklığında üretilen organik ham propolisin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Propolis özünün tozu çıkarılarak tüm katı ve sıvı gıdalarda tüketilebilecek hale getirildi. Ayrıca, ürün kozmetik sektöründe de kullanılabilecek. Türkiye'de bir ilk olan bu çalışmanın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi ve Sivas Valisi, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve sektör temsilcileri de toplantıya katıldı. Sivas Valisi, bu gelişmenin gurur verici olduğunu belirterek üreticilere desteklerinin süreceğini ifade etti.

Türkiye\'de İlk Kez Sivas\'ta Üretilen Organik Ham Propolisin Özütü Elde Edildi
14.01.2024 - 22:07,
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Türkiye'de ilk kez Sivas'ta üretildi

SİVAS - Tozanlı Vadisinde üretilen organik ham propolisin Ar-Ge çalışmasını yapan firma, Türkiye'de ilk olan propolisin özütünün tozunu elde etti.

Sivas'ta bir firma ve Teknokent ortaklığında Tozanlı Vadisi'nde üretilen organik ham propolisin, Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar neticesinde propolis özünün tozu çıkarılarak tüm katı ve sıvı gıdalarda tüketilebilecek hale getirilirken, ürün katma değeri yüksek kozmetik sektöründe de kullanılabilecek.

Türkiye'de bir ilk olan çalışmanın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile il protokolü ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan firma sahibi Turan Ceylan üretilen ürün hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas'ın çiçek balı üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirterek yapılan çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

"Gurur verici bir gelişme"

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye'de ilk kez Sivas'ta üretilmesinin gurur verici bir gelişme olduğunu ifade ederek "Bilindiği üzere ilimiz Türkiye genelinde arıcılık işletme sayısı bakımından ikinci, bal üretimi bakımından da üçüncü sıradadır. İlimizin zengin nektar kaynaklarına sahip olması nedeniyle 3 bin 500 arıcımız da ilimizin zengin florasından, endemik türlerinden ve doğal dokusundan faydalanarak, Sivas'ın meşhur ballarını üretmektedirler. Kuşkusuz bu doğal ortamlardan birisi de Tozanlı Vadisidir. Arıcılıkla doğrudan ilgilenen, arıcılık yapan 100'e yakın orta ölçekli işletme, buradaki köylerde yaşayan ailelerin geçim kaynağı olmuştur. Tozanlı Vadisi'nde üretilen organik ham propolis özünün toz olarak Teknokent Ar-Ge çalışmaları ile ülkemizde ilk kez elde edilmesi de gurur verici bir gelişmedir" dedi.

"Desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Sivas Valiliği olarak üreticilere desteklerinin her zaman süreceğini ifade eden Vali Şimşek, " Tüm katı ve sıvı gıdalarda tüketilecek hale getirilen bu tozun ilimizden tüm sektöre pazarlanması ise arıcılık konusunda ortaya konulan ciddi çalışmaların ürünüdür. Bu vesile ile su bazlı Propolis olarak "Gıda Takviyesi Belgesi" alan, kozmetik sektöründe de bu tozu kullanan firmamızı tebrik ediyorum. Valilik olarak bizler de bu doğrultuda arıcılarımızın her daim yanında olmaya, firmalarımıza desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize bereketli kazançlar diliyor, akademik çalışmalarla yüzlerimizi güldüren Teknokent Ar-ge ekibini de kutluyorum. Sizleri tekrar sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, ortaya konulan ürünlerin de ilimize ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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