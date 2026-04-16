Türkiye'de Kış Yağışları Rekor Kırdı - Son Dakika
Türkiye'de Kış Yağışları Rekor Kırdı

16.04.2026 11:28
Bu yıl kış mevsimi yağışları, son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı, iki kat arttı.

Türkiye'de bu yıl kış mevsimi yağışları, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2026 kış mevsimi (2025 Aralık, 2026 Ocak, Şubat) yağışları normali ve geçen yıl kış mevsimi yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, bu yıl kış mevsimi yağışları metrekareye 300,8 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışlar, metrekareye 205,3 kilogram olan mevsim normallerine göre yüzde 47, geçen yılın aynı dönemindeki 139,8 kilogramlık seviyeye göre ise yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Böylece Türkiye geneli kış mevsimi yağışları, son 66 senenin en yüksek seviyesine çıktı.

Bölge bazında tüm bölgeler normalin üzerinde yağış aldı, normaline göre en fazla artış yüzde 63 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Karadeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu Bölgesi ise son 38 yılın en yüksek kış mevsimi yağışlarını aldı.

Kış mevsimi yağışları, Kuzey Ege, Akdeniz Bölgesi, Batı Karadeniz sahil kesimi, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusu, Ankara, Afyonkarahisar, Tunceli, Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde arttı.

Bu yıl kış mevsiminde il geneli yağışlarda sadece Tekirdağ'da normaline göre azalma kaydedildi.

Kış mevsiminde en fazla yağış metrekareye 660,9 kilogramla Antalya'da, normaline göre en fazla artma ise yüzde 100'den fazla artışla Ağrı'da meydana geldi. Bu yıl en az yağış alan il metrekareye 116,5 kilogramla Iğdır oldu.

Marmara'da en fazla yağışı Balıkesir aldı

Marmara Bölgesi'nde yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 22, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 28 artış gerçekleşti. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 365,4 kilogramla Balıkesir, en az yağış alan il ise metrekareye 179 kilogramla Bilecik oldu.

Ege Bölgesi'nde yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 46, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 74 arttı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 573,7 kilogramla Muğla, en az yağış alan il ise metrekareye 223 kilogramla Afyonkarahisar oldu.

Akdeniz Bölgesi'nde yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 52, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış yaşandı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 660,9 kilogramla Antalya, en az yağış alan il ise metrekareye 319,2 kilogramla Burdur olarak kayıtlara geçti.

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 47, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artma gerçekleşti. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 274,5 kilogramla Karaman, en az yağış alan il ise metrekareye 145,6 kilogramla Kırıkkale oldu.

Kayseri, Sivas, Yozgat 66, Niğde ve Nevşehir son 63 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını aldı.

Ağrı, Kars ve Tunceli'de son 66 yılın en yüksek kış mevsimi yağışı

Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar mevsim normaline göre yüzde 40, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 53 arttı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 499,2 kilogramla Rize, en az yağış alan il ise metrekareye 164,8 kilogramla Çorum oldu.

Düzce, Bartın, Zonguldak, Giresun ve Trabzon son 66 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 63, geçen yıl mevsim yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış yaşandı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 440,7 kilogram ile Hakkari, en az yağış alan il ise metrekareye 116,5 kilogramla Iğdır oldu.

Ağrı, Kars ve Tunceli son 66 yılın en yüksek kış mevsimi yağışını aldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 38, geçen yıl mevsim yağışlarına göre ise yüzde 100'den fazla arttı. Bölgede en fazla yağış alan il metrekareye 497,5 kilogramla Şırnak, en az yağış alan il ise metrekareye 269,2 kilogram Şanlıurfa oldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de Kış Yağışları Rekor Kırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye'de Kış Yağışları Rekor Kırdı - Son Dakika
