Türkiye'de Mutluluğun Kaynağı: Aile ve Sevgi - Son Dakika
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Türkiye'de Mutluluğun Kaynağı: Aile ve Sevgi

2020-2024 döneminde mutluluğun kaynağı olarak aile ve sevgi ön plana çıktı; sağlık ise azaldı.

18.02.2025 11:47
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Türkiye'de mutluluğun yolunun aile ve sağlıktan geçtiğini düşünenlerin oranı 2020-2024 döneminde ilk sırada yer almaya devam ederken "sevgi"yi mutluluk kaynağı olarak görenlerde artış oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son 5 yılda gerçekleştirdiği "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" verilerinden yaptığı derlemeye göre, son 5 yılda kişilerin mutluluk kaynağında en yüksek oranı "tüm aile" aldı.

Mutluluk kaynağı olarak ailelerini gösterenlerin oranı 2020'de yüzde 69,7 iken 2024'te yüzde 72,9'a çıktı. Söz konusu oran bu dönemde dalgalı bir seyir izlese de en çok mutluluk kaynağı olmaya devam etti.

Söz konusu dönemde mutluluk kaynağı olarak sevgiyi görenlerin oranında artış gözlendi. 2020'de yüzde 12,8 olan oran geçen yıl 14,4'e çıktı.

Araştırmaya katılanlar içinde mutluluk kaynağı olarak anne ve babayı, eşini, çocuklarını ve torunlarını gösterenlerin oranında düşüş oldu. Söz konusu dönemde eşlerini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e gerildi.

Aynı dönemde mutluluk kaynağı olarak çocuklarını gösterenlerin oranı yüzde 15'ten 13,2'ye, anne ve babalarını gösterenlerin oranı yüzde 3,6'dan 3'e, torunlarını gösterenlerin oranı da yüzde 2,2'den 1,9'a düştü.

Kendisini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı ise değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

Sağlık ve sevgi en büyük mutluluk değerleri

Mutluluk kaynağı olan değerlere bakıldığında ise sağlık ve sevgi ön plana çıktı. 2020-2024 döneminde sağlığı mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 70,9'dan 68,3'e geriledi. Düşüşe rağmen en çok seçilen değer sağlık oldu.

Bu değeri sevgi izledi. Sevgiyi tercih edenlerin oranında artış oldu. Söz konusu oran yüzde 12,8'den 14,4'e çıktı. Mutluluğu parada bulanlar yüzde 4,6'dan 6,4'e, başarıda bulanlar yüzde 8,8'den 8,9'a yükseldi.

İşinde mutluluğu bulanların oranı ise düştü. Bu oran yüzde 2,3'ten 1,8'e geriledi.

Türkiye'de 2020-2024 döneminde mutluluk kaynağı olan kişi ve değerler şöyle:

Mutluluk kaynağı olan kişiler

2020

2021

2022

2023

2024

Tüm aile

69,7

67,6

67,6

69,9

72,9

Çocuklar

15,0

16,8

16,3

15,0

13,2

3,5

4,1

3,9

3,8

3,4

Anne/baba

3,6

4,0

3,8

2,9

3,0

Kendisi

4,2

4,0

4,8

5,4

4,2

Torunlar

2,2

2,1

1,9

1,8

1,9

Diğer

1,9

1,5

1,8

1,3

1,5

Mutluluk kaynağı olan değerler

2020

2021

2022

2023

2024

Sağlık

70,9

69,0

68,2

69,5

68,3

Sevgi

12,8

14,3

13,2

13,2

14,4

Başarı

8,8

8,9

9,5

9,2

8,9

Para

4,6

5,1

6,2

5,3

6,4

İş

2,3

2,3

2,6

2,6

1,8

Diğer

0,7

0,4

0,3

0,2

0,2

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Mutluluğun Kaynağı: Aile ve Sevgi - Son Dakika

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