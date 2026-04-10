Amerikan Tarzı Yaşam Obeziteyi Artırıyor: Türkiye Avrupa'da Birinci Sırada
Amerikan Tarzı Yaşam Obeziteyi Artırıyor: Türkiye Avrupa'da Birinci Sırada

10.04.2026 12:36
İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, 'Amerikan tarzı beslenme ve yaşam' alışkanlıklarının Türkiye'de obezite oranlarını artırdığını ve bu durumun büyük bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti. Dr. Özen, hareketsiz yaşam ve fast food tüketiminin etkilerine dikkat çekti.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, 'Amerikan tarzı beslenme ve yaşam' alışkanlıklarının Türkiye'de yaygınlaşmasının obeziteyi büyüyen bir halk sağlığı sorunu yaptığını söyledi. Medicana International Samsun Hastanesi'nden Dr. Özen, hareketsiz yaşam, fast food tüketimi ve ekran bağımlılığının obezite oranlarını artırdığını vurguladı.

Türkiye'nin obezite sıralamasında Avrupa'da ilk sırada olduğunu ifade eden Dr. Özen, erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 25 ila 45'inin obezite sınırının üzerinde bulunduğunu, bu durumun sokakta her 100 kişiden yaklaşık 40'ının risk altında olduğu anlamına geldiğini belirtti. Obezitenin metabolik bir durum olduğunu ve diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklar için risk faktörü oluşturduğunu ekledi.

Amerikan toplumundaki olumsuz alışkanlıkların Türk toplumunda da yaygınlaştığına dikkat çeken Özen, fast food, işlenmiş gıdalar, yüksek karbonhidratlı beslenme ve egzersiz eksikliğinin obeziteye yol açtığını söyledi. Paketli gıda tüketimi ve ekran başında geçirilen sürenin artmasının hem yetişkinlerde hem çocuklarda obeziteyi yükselttiğini vurguladı.

Dr. Özen, bireylerin vücut kitle indeksi ve bel çevresi ölçümleriyle obezite riskini değerlendirebileceğini belirtti. Türkiye için normal değerlerin kadınlarda 80 santim, erkeklerde 90 santimin altı olduğunu, kadınlarda 90 santimin, erkeklerde 100 santimin üzerinin obezite olarak kabul edildiğini açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye, Güncel, Son Dakika

