Türkiye'de OSB-Liman Demir Yolu Bağlantısı - Son Dakika
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Türkiye'de OSB-Liman Demir Yolu Bağlantısı

Türkiye, limanlar ve OSB'leri demir yollarıyla birleştirerek sanayi ve ihracatı artırmayı hedefliyor.

07.10.2024 11:16
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Türkiye, limanlar ile organize sanayi bölgelerini (OSB) demir yollarıyla birbirine bağlayarak üretim ve yatırımını artırmayı, ihracatta da yeni rekorlara uzanmayı planlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, sanayicilerin ürettikleri ürünleri daha kolay şekilde hedef pazarlara ulaştırabilmesi için yeni stratejilere odaklanıldı. Lojistik altyapıyı geliştirmenin yanı sıra OSB'ler ile limanların demir yollarıyla birbirine bağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, yeni sanayi bölgeleri ve lojistik hatların, afet riskleri gözetilerek oluşturulması için çalışmalar devam ederken, mevcut demir yolu altyapısının daha etkin kullanılması öngörülüyor. Ro-Ro dahil, sanayi bölgeleri ve limanlar arasındaki işleyiş demir yolları sayesinde daha da hızlanacak.

Endüstri bölgeleri, OSB, küçük sanayi siteleri ve özel yatırım yerlerinin ham maddeye erişim, lojistik ihtiyaçlarını gidermek de bu yolla kolaylaşacak.

Komşu ülkelere ihracatı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması ve demir yolu taşıma altyapısının iyileştirilmesi yönünde gerekli adımların atılması öngörülüyor.

İmalat sanayisi lojistiğinde demir yolu yük taşımacılığının payı artırılarak, sanayicilerin ürünlerini daha kolay hedef pazarlara iletebilmesi mümkün olacak.

Etüt projesi tamamlananlara öncelik verilecek

Çalışmalar kapsamında, yapımına devam edilen hızlı tren projeleri tamamlanacak, darboğaz yaşanan bölgelerde hat kapasitesi artırılacak ve yük taşıma potansiyeli yüksek bölgelerin demir yolu ağına bağlanması olanağı getirilecek.

Etüt projesi tamamlanmış iltisak hattı projelerinin yapımına öncelik verilecek. Yük talebinin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında çift ve yan hat gibi uygulamalarla kapasite artırılacak.

Üretim ve yük merkezlerinin uluslararası pazara erişimlerinin güçlendirilmesi, ülkenin küresel rekabetçiliğinin artırılması ve bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarının kurulabilmesi, bölgesel refahın artırılması ve gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla gerekli altyapı yatırımlarının da yapılmasıyla "bütünleşik kalkınma modeli" uygulanacak.

OSBÜK, çalışmalara destek için Lojistik Komisyonu kurdu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, Türk sanayisinin bel kemiği olan OSB'lerin, ülkenin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirdiğini söyledi.

OSB'lerin demir yolları ile limanlara bağlanmasının Türk sanayisine büyük ivme kazandıracağını vurgulayan Kütükcü, bunun lojistik maliyetlerini de hafifleteceğini bildirdi.

Kütükcü, "OSBÜK olarak bu süreci yakından takip ediyoruz. Mevzuat, elektrik, doğal gaz, teşvik ve mesleki eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren komisyonlarımıza bir de Lojistik Komisyonu ekledik. OSBÜK Lojistik Komisyonumuz, OSB'lerimizin lojistik avantajlarını artırmak için çalışmalarına devam ediyor." dedi.

67 binden fazla fabrikanın üretim yaptığı, 2 milyon 600 binden fazla istihdam sağlayan OSB'lerin Türkiye'nin 1000 büyük sanayi kuruluşundan 648'ine de ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda yer alan OSB'lerimizin limanlara demir yolu ile bağlanması hedefi çok önemli. OSBÜK olarak bu hedefi destekliyoruz. Özellikle Anadolu'da limanlara nispeten daha uzak olan OSB'lerimiz başta olmak üzere, tüm OSB'lerimizin demir yollarıyla limanlara bağlanması, sanayimizin uluslararası arenadaki gücünü perçinleyecektir. Ayrıca OSB'lerimizin yatırım ve üretim avantajlarını da artıracaktır."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, İhracat, Ulaşım, Finans, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de OSB-Liman Demir Yolu Bağlantısı - Son Dakika

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