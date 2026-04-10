Şeker Sektörünün 100. Yılında Kooperatifçilik ve Rekabet Vurgusu

10.04.2026 21:40
Antalya'da gerçekleştirilen Sempozyumda, şeker sektörünün sürdürülebilirliği ve kooperatifçiliğin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, sektörün mevcut sorunları ile rekabet gücünün artırılması için yapılması gerekenleri anlattı.

Türkiye'de Şeker Sektörünün 100. Yıl Sempozyumu ve Çalıştay Programı, 8-10 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Programa Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker yöneticileri katıldı. Akay, şeker sektörünün 100 yıllık geçmişinin önemli bir birikimi temsil ettiğini belirterek, bu sürecin yalnızca kutlanmakla kalmaması gerektiğini vurguladı.

Akay, pancar tarımı ve şeker sektörünün sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerini dile getirdi ve sektörün yeniden ele alınması ile kooperatifçiliğin güçlendirilmesinin şart olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de kooperatifçilik modelinin tarihsel olarak güçlü temellere dayandığını ancak istenilen seviyeye ulaşamadığını belirtti. Avrupa ülkelerinde kooperatiflerin daha güçlü bir konumda olduğunu ifade ederek, Türkiye'de dağınık bir yapı bulunduğunu ve kooperatiflerin profesyonel yönetim ve etkin denetimle güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Şeker sektörünün küresel rekabette yeterli seviyeye ulaşamadığını ifade eden Akay, Avrupa ile rekabet edebilir bir yapı oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Sektörün yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğunu, üretim ve sanayi altyapısının günümüz koşullarına uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'deki şeker fabrikalarının düşük kapasiteyle çalıştığını, bunun maliyetleri artırdığını ve rekabet gücünü zayıflattığını vurgulayarak, kapasite artışı ve modernizasyon yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Akay, sektörün haksız rekabet sorunuyla karşı karşıya olduğunu, nişasta bazlı şekerler ve kimyasal tatlandırıcıların kontrolsüz kullanımının piyasada dengesizlik oluşturduğunu söyledi. Şeker pancarının Türkiye tarımı açısından stratejik bir ürün olduğunu, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde sürdürülebilirlik açısından kritik rol oynadığını ifade etti. Sektörün mevcut sorunlarının çözülmemesi halinde ciddi risklerle karşılaşılabileceğini belirterek, tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

