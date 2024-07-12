Türkiye'de SUV Otomobiller En Çok Tercih Edilen Gövde Tipi - Son Dakika
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Türkiye'de SUV Otomobiller En Çok Tercih Edilen Gövde Tipi

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk yarısında SUV otomobiller, yüzde 54,8 ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu. SUV'lar, geniş kabin ve bagaj hacmiyle kalabalık aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ayrıca, yerden yüksek ve kaslı görünümüyle SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Satılan her iki araçtan biri SUV olarak kaydedildi.

12.07.2024 11:07
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Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk yarısında da SUV (Sport Utility Vehicle) otomobiller, yüzde 54,8 ile en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında da kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

Özellikle yerden yüksek ve "kaslı" otomobil severlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilen araçlar arasında ön sıralarda bulunuyor.

Satılan her iki araçtan biri SUV

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlediği verilere göre, otomobil satışları, yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e yükseldi.

Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 54,8 pay ve 253 bin 667 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu. Böylece otomobil pazarında satılan her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti.

SUV otomobilleri, yüzde 26,6 pay ve 123 bin 243 satış ile sedan, yüzde 17,4 pay ve 80 bin 760 satışla da hatchback otomobiller takip etti.

Diğer satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

Ocak 2022'de sedandan zirveyi alan SUV otomobiller, giderek artan ilgi ve müşteri talebi doğrultusunda en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti.

Son 5 yılda SUV otomobil satışları

Otomotiv pazarında gövde tipi anlamında son 5 yılın ilk yarı verilerine bakıldığında, 2020 yılı ilk yarısında sedan otomobillerin pazardan aldığı pay, yüzde 44,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde neredeyse satılan her 2 araçtan biri sedan oldu.

SUV otomobillerin payı yüzde 27,6, hatchback otomobillerin payı da 25,2 olarak kayıtlara geçti.

2021 yılı ocak-haziran döneminde, sedan otomobillerin payı yüzde 41,3, SUV otomobillerin payı yüzde 34,1, hatchback otomobillerin payı da yüzde 22,6 oldu.

2022'de ise rüzgar tersine döndü ve SUV otomobillerin söz konusu dönemde pazardan aldığı pay yüzde 39,7 ile sedan otomobilleri geride bıraktı. Sedan otomobillerin payı yüzde 36,1, hatchback otomobillerin payı da yüzde 22,2 olarak belirlendi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde ise SUV otomobillerin payı yüzde 46,1, sedan otomobillerin payı yüzde 29, hatchback otomobillerin payı da yüzde 22,6 seviyesinde kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Türkiye, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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