Tiyatro Salonu Sayısı Azaldı, Sinema Seyirci Sayısı Düştü

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre, 2022 - 2023 sezonunda tiyatro salonu sayısı 817'den 808'e düştü. Böylece, 9 tiyatro salonu kapandı. Sinema seyirci sayısı ise 2023 yılında yüzde 13 azalarak 31 milyon 5 bin 844 kişi oldu.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan bilgilendirmede; "Sinema istatistikleri, bu yıldan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü idari kayıtları temel alınarak yayımlanmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sinema salonlarının sayısı 2 bin 618 oldu

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre; 2023 yılında 147'si yerli 224'ü yabancı film olmak üzere toplam 371 film vizyona girdi. 2023 yılında sinema salonu sayısı yüzde 10 artarak 2 bin 618 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 0,84 artarak 286 bin 603 oldu.

Sinema seyirci sayısı geçen yıla göre yüzde 13 azaldı

Sinema seyirci sayısı 2023 yılında yüzde 13 azalarak 31 milyon 5 bin 844 kişi oldu. Geçen yıl sinema seyirci sayısı 35 milyon 754 bin 644 kişi olmuştu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 27 azalarak 13 milyon 716 bin 5 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 2 artarak 17 milyon 289 bin 839 kişiye ulaştı.

9 tiyatro salonu kapandı

Tiyatro salonu sayısı 2022 - 2023 sezonunda 808 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 1,63 azalarak 326 bin 713 oldu. Geçen yıl Türkiye genelinde 817 tiyatro salonu varken 9 tanesi bu yıl kapandı.

Tiyatro seyirci sayısı yüzde 15,2 arttı

Tiyatro seyirci sayısı 2022 - 2023 sezonunda yüzde 15,2 artarak 6 milyon 279 bin 512 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 1,7 azalarak 8 bin 223 oldu. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 37,5 artarak 1 milyon 726 bin 3 olurken, telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 8,5 artarak 4 milyon 553 bin 509'a ulaştı.

Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 20,2 arttı

2022 - 2023 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 20,2 artarak 11 bin 551 olurken, yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 2,2 artarak 15 bin 848 oldu. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 25,1 artarken, yetişkin eseri seyirci sayısı ise yüzde 9,8 arttı.

Opera ve bale seyirci sayısı yüzde 30,2 arttı

Türkiye'de 2022 - 2023 sezonunda 6 ilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı salonlarda opera ve bale gösterisi yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 30,2 artarken, gösteri sayısı yüzde 15 azaldı.

Orkestra, koro ve topluluk seyirci sayısı yüzde 47,1 arttı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 10 topluluk faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 47,1 artarak 266 bin 23 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 62,3 artarken, koro seyirci sayısı yüzde 19,7 azaldı, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 143,7 artarak 76 bin 479 oldu.