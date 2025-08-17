Türkiye'de Yangın Alarmı: 5 Bin 231 Yangın

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, 1 Ocak-17 Ağustos arasında Türkiye'de toplam 5 bin 231 yangın meydana geldiğini, bu yangınların da 2 bin 992'sinin orman dışı alanlarda başladığını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2025 yazını yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların tetiklediği yangınlarla geçirdiği belirtildi.

Akdeniz iklim kuşağındaki pek çok ülke gibi Türkiye'nin de kritik bir mücadele döneminden geçtiği aktarılan açıklamada, son resmi verilere göre Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaşanan yangınlarda 440 bin hektar, Türkiye'de ise 64 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü bilgisi verildi.

"Toplam 5 bin 231 yangın meydana geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karacabey, orman dışı alanlardaki anız yakma, tarla temizliği sırasında kullanılan ateş, dikkatsizce bırakılan şişe ve cam parçalarının yangın açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu.

"1 Ocak-17 Ağustos arasında ülkemizde 2 bin 239 orman, 2 bin 992 orman dışı alan olmak üzere toplam 5 bin 231 yangın meydana geldi. Bu rakamlar gösteriyor ki, yangınların yüzde 57'si orman dışı alanlarda başladı. Tarım arazileri, makilikler, yol kenarları, boş araziler ve kırsal yerleşimlerde çıkan bu yangınların pek çoğu, rüzgar ve yüksek sıcaklıkla birlikte kısa sürede ormanlara sıçradı. Sonuç olarak 64 bin 500 hektar alanımız büyük zarar gördü."

"Yol kenarlarında çıkan yangınların önemli kısmı izmaritlerden kaynaklanıyor"

Karacabey, son günlerde artan araç yangınları ve yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin de orman yangınlarının nedenleri arasında yer aldığına değinerek, sıcak hava ve kuru otların, küçücük bir kıvılcımı bile büyük bir felakete dönüştürebildiğini vurguladı. Özellikle otoyol ve tali yol kenarlarında çıkan yangınların önemli bir kısmının, sürücülerin camdan attığı izmaritlerden kaynaklandığını aktaran Karacabey, şunları kaydetti:

"Son haftalarda araçlarda meydana gelen motor aksamı kaynaklı yangınlar da rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp, ormanlık alanlara sıçrayabiliyor. Hem izmarit atmanın, hem de araç bakımını ihmal etmenin cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda en yüksek hassasiyeti bekliyoruz. Ayrıca, orman ve orman dışı alanlarda ateş yakılmaması, şüpheli dumanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne hemen bildirilmesi ve yangın söndürme çalışmalarına engel olacak davranışlardan kaçınılması gerekiyor."