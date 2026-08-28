Türkiye'de Yapay Zeka Okuryazarlık Programı - Son Dakika
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Türkiye'de Yapay Zeka Okuryazarlık Programı

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Türkiye, e-Devlet üzerinden yapay zeka okuryazarlığını artırmak için ücretsiz eğitim programı sunacak.

ZEYNEP DUYAR/MERT DAVUT - Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla e-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ilgili kurum ve kuruluşlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2026-2030 dönemi "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı" kapsamındaki toplumsal farkındalık ve yetkinlik hedeflerine odaklandı.

Bu kapsamda kişilerin yapay zeka alanındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin belirlenebilmesi için e-Devlet üzerinden erişilebilecek bir değerlendirme sistemi oluşturulacak.

Sistemi kullananlar, yapay zeka okuryazarlık seviyelerini ölçebilecek. Değerlendirme sonucunda her kullanıcı, mevcut bilgi düzeyine ve ihtiyacına uygun eğitim programlarına yönlendirilecek.

Böylece vatandaşlara başlangıç seviyesinden ileri düzeye uzanan, kişiye uygun bir öğrenme süreci sunulacak.

Eğitimler ücretsiz olacak

Değerlendirme sistemi, devreye alınacak "Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı" ile birlikte çalışacak.

Teknik bilgi şartı aranmadan herkesin katılımına açık olacak program, ücretsiz çevrim içi içerikler ve yüz yüze atölyelerden oluşacak.

Eğitimlere e-Devlet ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) başta olmak üzere mevcut dijital kanallar üzerinden erişilebilecek. Yüz yüze eğitim ve atölyeler ise halk kütüphaneleri ile toplum merkezleri gibi noktalarda düzenlenecek.

Programla çocuklardan gençlere, çalışanlardan ileri yaştakilere kadar toplumun farklı kesimlerinin yapay zekanın sunduğu imkanlar ve beraberinde getirdiği riskler konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimlerle, yapay zeka araçlarının günlük yaşamda güvenli, sorumlu ve verimli biçimde kullanılabilmesi için gerekli temel bilgi ve farkındalığın kazandırılması hedefleniyor.

Yılda bir "Ulusal Yapay Zeka Haftası" düzenlenerek farkındalığın ulusal ölçekte pekiştirilmesi planlanıyor.

İki yılda 5 milyon kişiye ulaşılacak

Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı kapsamındaki eğitim ve atölyeler ülke geneline yayılacak.

Programın ilk yılında 1,5 milyon vatandaşın eğitimlere katılması, iki yılın sonunda ise en az 5 milyon kişiye ulaşılması öngörülüyor.

Çevrim içi içeriklerle geniş kitlelere erişilirken yüz yüze atölyelerle uygulamalı öğrenme imkanı sağlanacak.

Nitelikli insan kaynağı da güçlendirilecek

Vatandaşlara yönelik okuryazarlık çalışmalarının yanı sıra yapay zeka alanındaki nitelikli insan kaynağını geliştirmek amacıyla uzmanlık programları yürütülecek.

Bu kapsamda 2027 sonuna kadar 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanının yetiştirilmesi, 100 bin yapay zeka uygulama profesyonelinin mikroyeterlik ve sektörel sertifika programlarını tamamlaması hedefleniyor.

Böylece toplum genelinde yapay zeka farkındalığı artırılırken Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerini geliştirecek ve uygulayacak insan kaynağının da güçlendirilmesine odaklanılacak.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, E-Devlet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Yapay Zeka Okuryazarlık Programı - Son Dakika

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