2025 Adli Sicil Verileri: Türkiye'de Nüfusun Beşte Biri Şüpheli Sıfatıyla Dosyalarda Yer Aldı

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2025 verileri, Türkiye'de yargının iş yükünün yüksek olduğunu ve toplumun büyük bir bölümünün adliyelerle temas ettiğini ortaya koydu. Gazete Oksijen'in haberine göre, geçmiş yıllardan devreden dosyalarla birlikte 86 milyon nüfuslu ülkede 2025 yılında 16 milyon 773 bin 992 kişinin ismi soruşturma dosyalarında şüpheli sıfatıyla yer aldı. Bu sayı, nüfusun neredeyse beşte birine ulaşıyor ve net kişi sayısı mükerrer kayıtlar nedeniyle kesin olarak bilinmese de, yetişkin nüfus ve aileleri düşünüldüğünde toplumun çoğunun soruşturma süreçleriyle ilişkili olduğu anlaşılıyor.

Verilere göre, başsavcılıklara soruşturma evresinde 13 milyon 295 bin 851 dosya, 16 milyon 773 bin 992 şüpheli ve 22 milyon 900 bin 580 suç iletildi. 2025'te açılan 6 milyon 250 bin yeni dosyada 6 milyon 726 bin 783 şüpheli, 9 milyon 549 bin 386 suç türü incelendi. Toplamda, 7 milyon 884 bin 458 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 1 milyon 878 bin 779 olayla ilgili dava açıldı. Her 100 soruşturmanın yaklaşık 55'inde takipsizlik kararı verilirken, 27'si davaya dönüştü.

Suç türlerine bakıldığında, malvarlığına karşı suçlarda 1 milyon 408 bin 923 dosya açılırken, dolandırıcılık 562 bin 494 dosyayla ilk sırada yer aldı. Hürriyete karşı suçlarda 905 bin 475 dosya açıldı ve bunların 615 bin 319'u tehdit suçlarından oluştu. Şerefe karşı suçlar kapsamında 1 milyon 248 bin 364 dosya soruşturuldu, bunların çoğu hakaret suçuna ilişkin. Uyuşturucu ve cinsel suçlarda ise sırasıyla 360 bin 679 ve 105 bin 799 dosya incelendi.

Ceza mahkemelerinde 2025'te 3 milyon 845 bin 667 davada 3 milyon 871 bin 801 sanık yargılandı, hukuk mahkemelerinde ise 5 milyon 295 bin 64 davaya bakıldı. Avukat sayısı 2016'dan 2025'e 100 bin 461'den 206 bin 678'e yükseldi. Dosyaların görülme sürelerinde belirgin düşüş olmadı; başsavcılıklarda ortalama 155 gün, ceza mahkemelerinde 248 gün, hukuk mahkemelerinde 243 gün sürdü. Yüksek mahkemelerde de süreler yüksek seyretti, örneğin Anayasa Mahkemesi'nde bir dosyanın sonuçlanması ortalama 1.5 yılı aşıyor.