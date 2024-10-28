Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor

Türkiye\'de Yaşlı Nüfus Artıyor

Prof. Dr. İsmail Tufan, yaşlı bakım sigortasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

28.10.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Tufan, Türkiye'de yaşlı nüfusun ve bakıma muhtaçlığın artış gösterdiğini belirterek, "Yaşlılık bakım sigortasını kademeli olarak hayata geçirmemiz gerekiyor. Geç kaldığımız her gün ailelerin üzerindeki yük daha da artacak dedi.

Türkiye'nin yaşlı nüfusu son beş yılda yüzde 21,4 artarak, 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 184 ülke arasında Türkiye 67'nci sırada yer aldı. Uzmanlara göre yaşlı nüfusun artış göstermesi bazı sorunları beraberinde getiriyor. İstatistikleri değerlendiren Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, yaşlılık bakım sigortasının yürürlüğe alınması gerektiğini söyledi. Yaşlı bakımını ailelerin gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. Tufan, "Türkiye Gerontoloji Atlası araştırmalarının sonuçları da yıllar içerisinde bu durumun artarak geliştiğini gösteriyor. Ülkemizin özellikle bakıma muhtaçlık sorunu ile ailelerin karşı karşıya kaldığı çaresizliği, endüstri ülkelerinin ortaya koydukları çözüm önerileriyle nasıl çözüleceği hususunda deneyime ve tecrübeye sahibiz. Almanya, Japonya ve Hollanda'nın uyguladığı yaşlılık bakım sigortasını kademeli olarak hayata geçirmemiz gerekiyor. Geç kaldığımız her gün ailelerin üzerindeki yük daha da artacak diye konuştu.

'YAŞLI BAKIMI AİLE İÇİ ÇATIŞMAYI ARTIRIYOR'

Bakım probleminin aile içi çatışmaları artırabileceğini söyleyen Prof. Dr. Tufan, "Bakım problemi ülkemizde aile içerisinde büyük sorunları da beraberinde getiriyor. Bizim güçlü aile yapımız şu an buna dirayetli. Ama uzun vadede zedelenebileceğini de göze almak gerekiyor. Gerontologların ortaya koydukları çözüm önerilerine iyi bakmak lazım. Geriatri ve diğer disiplinlerle birlikte bu sorunu ülkemiz için en uygun koşullarda çözebilecek sistemi yaratabiliriz. Ülkemizde bir bakım problemi olduğunu, demans, onun bir türü olan Alzheimer hastalarının sorunlarının ailenin üzerinde bir yük olduğunu, devletimizin, özel sektörün ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin yeterli olmadığını, kalifiye personel açığımızın çok yüksek olduğunu tartışmaya açmalıyız dedi.

Haber İrem GÜNEYBAZ - Kamera Burak YALMAN ANTALYA,

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:33:09. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.