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Türkiye'de Yerel Kültür Ekosistemi Raporu Yayımlandı - Son Dakika
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Türkiye'de Yerel Kültür Ekosistemi Raporu Yayımlandı

Türkiye\'de Yerel Kültür Ekosistemi Raporu Yayımlandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen bir yıllık saha araştırmasının sonucunda ortaya çıkan 11. kültür politikaları raporu, 'Türkiye'de Yerel Kültür Ekosistemi' başlığıyla yayımlandı. Raporun yazarı Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, raporda yer alan maddelerle Türkiye'deki yerel kültür ekosisteminin geliştirilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı. Raporun sunumunun ardından yapılan toplantıda, katılımcıların soruları yanıtlandı. Doç. Dr. Bayraktar, Türkiye'deki kültür alanının zenginliğine dikkat çekerek, daha adil ve eşitlikçi bir ortam yaratılması gerektiğini vurguladı.

01.02.2024 15:33
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İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" kapsamında gerçekleştirdiği bir yıllık saha araştırmasının sonucunda ortaya çıkan 11. kültür politikaları raporu " Türkiye'de Yerel Kültür Ekosistemi" başlığıyla yayımlandı.

Raporun yazarı Doç. Dr. Ulaş Bayraktar, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, Salon İKSV'de düzenlenen toplantıda raporla ilgili bilgi verdi.

Doç. Dr. Bayraktar, raporun içeriğine dair detayları açıklarken Türkiye'deki yerel kültür ekosisteminin geliştirilmesi için yapılması gereken maddeleri sıraladı.

Sunumun ardından Bayraktar ve Ece, katılımcıların rapora ilişkin sorularını yanıtladı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Bayraktar, yaptıkları gözlemlerde Türkiye'deki kültür alanının zenginliğine şahitlik ettiklerini vurgulayarak, "Bütün kentlerde çok ciddi zengin bir faaliyet bütünü var. Bu faaliyetlerin bir kamu politikası olması için yapılması gereken hem yönetsel hem hedefsel boyutları ortaya koymaya çalıştık. Bunun için daha adil ve eşit hizmetler perspektifine ihtiyaç olduğunu gördük." dedi.

Bayraktar, raporda tavsiye olarak sundukları eylem planının uygulanabilir olduğunu aktararak, "Bu değişiklik sadece kamunun kendi kendine gerçekleştirebileceği bir şey değil. Önce çuvaldızı kendimize batırıp kendi sivil alanımızı oluşturacağız, daha adil ve eşitlikçi bir ortam yaratacağız ki sonra kamudan değişiklik talep eder hale gelelim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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