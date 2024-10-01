Türkiye DEAŞ ile Mücadeledeki Rolünü Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye DEAŞ ile Mücadeledeki Rolünü Vurguladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, DEAŞ Karşıtı Koalisyon toplantısında Türkiye'nin katkılarını anlattı.

01.10.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin terörle mücadele önceliklerini anlatarak, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleye sağladığı somut katkılar ile PKK terör örgütünün Suriye ve Irak'taki istikrar bozucu eylemlerine dikkati çekti.

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı, Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, bölgede artan gerilimi hatırlatarak DEAŞ'ın bu durumdan faydalanıp yeniden tehdit haline gelmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Toplantıda bölgesel güvenlikle ilgili ana başlıklar ele alındı.

Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, toplantının basına kapalı bölümünde Ankara'nın terörle mücadele ve bölgesel güvenlik konularındaki önceliklerini anlattı.

Daha sonra toplantıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun (DMUK) kuruluşunun 10. yıl dönümüne denk düşen ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele çabalarının ileriye dönük bir vizyonla değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, Bakan Yardımcımız, Türkiye'nin bu mücadeleye başından beri sağladığı benzersiz somut katkıları bir kez daha vurguladı. PKK terör örgütü ve uzantılarının, Suriye ve Irak'ta en ciddi istikrar bozucu faktör haline geldiğinin altını çizdi."

Bakanlığın X hesabından yapılan başka bir paylaşımda da Yılmaz'ın DMUK Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile Washington'da bir araya gelerek, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Washington, Nuh Yılmaz, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye DEAŞ ile Mücadeledeki Rolünü Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
07:23 Lübnan’a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam’ı da vurdu Art arda patlamalar yaşandı Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
21:49 İsrail kara harekatına başladı Lübnan ordusu geri çekildi İsrail kara harekatına başladı! Lübnan ordusu geri çekildi
15:32 İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı Akbank’tan açıklama var İzinsiz kredi ve para transferi iddiası ortalığı karıştırdı! Akbank'tan açıklama var
15:28 ingiltere’de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası ingiltere'de polis, gözaltındaki kadına uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddiası
15:19 Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi Arı sokması kazaya neden oldu: Devrilen tır 50 metre sürüklendi
14:56 Rahmi Koç’tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4’ü battı Rahmi Koç'tan 20 yıl sonra gelen itiraf: 5 işe yatırım yaptık, 4'ü battı
14:36 Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı’nı bırkatı Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bırkatı
14:16 Otomotiv devinde hayal kırıklığı Otomotiv devinde hayal kırıklığı
14:00 Havalimanında yangın paniği Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı Havalimanında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi, seferlerde gecikmeler yaşandı
13:58 Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı Brezilyalı işadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan adamı sokakta tabanca ile kovaladı
13:46 25 ülkeye mektup gönderdiler İsrail’den Hizbullah’la ateşkes için 2 şart 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
13:45 Sinan Ateş’in annesinden Bahçeli için olay sözler “Oğlumun katili onlar“ deyip 4 isim sıraladı Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
13:45 Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 09:23:52. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye DEAŞ ile Mücadeledeki Rolünü Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement