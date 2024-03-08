Türkiye'den Bosna Hersek'e 19 din görevlisi gönderilecek - Son Dakika
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Türkiye'den Bosna Hersek'e 19 din görevlisi gönderilecek

Türkiye'den Bosna Hersek'e gelecek olan 19 din görevlisi, ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim okuyacak, teravih namazı kıldıracak ve iftar organizasyonlarına katılacak. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bosna Hersek genelinde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtımları ve iftar organizasyonları düzenlenecek. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, Bosna Hersek İslam Birliği ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan bu çalışmaların, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağını güçlendirmeye vesile olacağını belirtti.

08.03.2024 11:15
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Avrupa'da ramazanın en güzel yaşandığı yerlerin başında gelen Bosna Hersek'e Türkiye'den gelecek 19 din görevlisi hafız, bir ay boyunca ülkenin farklı noktalarında Kur'an-ı Kerim okuyacak, teravih namazı kıldıracak ve iftar organizasyonlarına katılacak.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), sağladığı imkanlar ölçüsünde ramazanda Bosna Hersek genelinde farklı hizmetler gerçekleştireceklerini söyledi.

Ramazan münasebetiyle Türkiye'den 19 hafızın Bosna Hersek'e geleceğini aktaran Güvenç, şunları kaydetti:

"19 hafız din görevlisi, Bosna Hersek'in çeşitli bölgelerinde, illerinde ve ilçelerinde, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından belirlenecek camilerde görev yapacaklar. Hafızlar, mukabele okuma, teravih namazı kıldırmanın yanı sıra Bosna Hersekli Müslüman kardeşlerimizle birlikte iftar programlarına katılarak Türkiye'deki vatandaşlarımızla buradaki kardeşlerimiz arasında var olan kardeşlik bağını güçlendirmeye ve pekiştirmeye vesile olacaklar. Din Hizmetleri Müşavirliği olarak, Türkiye'den gelen hocalarımızın görev yaptığı yerleri ziyaret ederek, iftar programları düzenleme gayretinde olacağız. DİB, TDV ve Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın desteğiyle Hollanda Diyanet Vakfı aracılığıyla Bosna Hersek genelinde gıda paketi dağıtımları ve iftar organizasyonları düzenleyeceğiz."

Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine yönelik organizasyonlar yapacaklarını dile getiren Mustafa Güvenç, tüm bu çalışmaları Bosna Hersek İslam Birliği ile işbirliği içinde gerçekleştireceklerini de kaydetti.

TDV "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında 2 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacak

Din Hizmetleri Müşaviri Güvenç, TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında Bosna Hersek genelinde 2 bin Kur'an-ı Kerim dağıtacağını belirtti.

"Yeryüzünde Kur'an ulaşmayan yer kalmasın" şiarıyla hareket ettiklerini aktaran Mustafa Güvenç, "İnşallah bu evlerde Kur'an-ı Kerim okunmasına bir teşvik olur düşüncesiyle biz bu kampanyayı yürüteceğiz. Yoğun bir çalışma neticesinde Bosna Hersek İslam Birliği ve DİB işbirliğiyle Hadislerle İslam eseri Boşnakçaya çevrildi. Ramazan ayı münasebetiyle müftülüklere, okullara, kütüphanelere yapacağımız ziyaretlerde Boşnakça Hadislerle İslam eserini hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hadislerle İslam eserinin hutbe ve vaaz hazırlama ile sohbet programlarında din görevlilerinin başvuru kaynakları arasında yer alacağını aktaran Güvenç, ramazanın Gazze başta olmak üzere tüm Müslümanlar için refah içinde bereketli ve mübarek olmasını Allah'tan niyaz ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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