Türkiye'den Gazze'ye Destek

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye'nin Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi, Filistin halkının can güvenliğinin sağlanması ve bölgede kalıcı ateşkes ile barışın tesis edilmesi yönündeki kararlılığını vurguladı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile Filistin'in Kahire Büyükelçiliği işbirliğinde, Filistinli ve Mısırlı aileler arasındaki dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla "Filistinli ve Mısırlı Ailelerle Buluşma" programı düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen programa, 200 Gazzeli ve 50 Mısırlı aile olmak üzere 250 aile katıldı.

Program kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının katkılarıyla ailelere gıda ve nakdi yardımda bulunuldu.

Programa Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan'ın yanı sıra çok sayıda Mısırlı basın mensubu, sosyal medya içerik üreticisi ve davetli katıldı.

Büyükelçi Şen, Şarm el-Şeyh'te imzalanan barış planında Türkiye'nin üstlendiği önemli role dikkati çekerek, Gazze Barış Planı'nın uygulanması ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla Türkiye'nin Mısır'daki müzakerelerde yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Şen, Türkiye, Mısır ve Katar'ın Gazze Barış Planı'nın ilerletilmesi konusunda yakın koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

Türkiye'nin Filistin halkının maruz kaldığı ağır insani şartlardan derin endişe duyduğunu dile getiren Şen, İsrail'in işgaline karşı Türkiye'nin tutumunun açık olduğunu ve İsrail'in plan uyarınca Gazze'den çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistinlilerin vazgeçilmez haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Şen, Gazzelilerin sürgününe izin verilmeyeceğini söyledi.

Şen, "Gazze'deki ağır yaşam koşullarının sürdürülmesiyle sürgün planının sinsi bir şekilde hayata geçirilmeye çalışıldığını" belirterek, buna karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sürgünün Mısır gibi Türkiye için de "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Şen, uluslararası topluma bu plana karşı durma çağrısında bulundu.

Mısır'ın Gazze'ye yönelik yardımları

Büyükelçi Şen, Mısır'ın Gazze'deki insani kriz karşısında üstlendiği önemli role de dikkati çekti.

Mısır'ın on binlerce yaralı Gazzeliye kapılarını açtığını belirten Şen, ülkede geçici olarak ikamet eden 100 binden fazla Gazzelinin bulunduğunu ifade etti.

Mısır Kızılayı ve ülkedeki diğer sivil toplum kuruluşlarının Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırdığını belirten Şen, Mısır makamlarının sağladığı kolaylık ve işbirliği sayesinde Türkiye'nin de üçüncü ülkeler arasında Gazze'ye en fazla insani yardım ulaştıran ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Şen, bu çalışmaların Mısır makamlarının destek ve işbirliğiyle sürdürülmesi amacıyla son 2 günde Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile birlikte Ariş kentini ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiğini, çalışmaların hızlandırılması için tespitlerde bulunduğunu ifade etti.

Büyüyelçi Şen, Mısır Teknik Direktörü'nü Salah'ı izlemek için Trabzon'a davet etti

Büyükelçi Şen, etkinlik kapsamında Filistin halkına ve Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla Mısır Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan'a teşekkür plaketi takdim ederek, Mısırlı teknik adamın sergilediği duruşu övdü.

Şen, Hasan ve ailesine çok girişli 5 yıllık vize vereceklerini belirterek, teknik direktörü Muhammed Salah'ın da kadrosunda yer aldığı Trabzonspor'un bir maçını Trabzon'da izlemeye davet etti.

Büyükelçi Şen, telefonundan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i arayarak Genç ile Mısırlı teknik direktörü görüştürdü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Hasan'ın başarılı performansı ve Filistin davasına gösterdiği duyarlılık nedeniyle Türk halkının kendisine büyük sevgi gösterdiğini belirterek, Hasan ve ailesini Muhammed Salah'ın maçını izlemeleri için Trabzon'da ağırlamak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Hasan da "Türk halkının bana gösterdiği teveccühe çok minnettarım ve en kısa zamanda doğal güzelliğiyle ünlü Trabzon'da olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Mısır Milli Takımı'nın temmuz ayında 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalmasının ardından Hasan, bu tarihi başarıyı Filistin halkına armağan etmiş ve Filistin bayrağı açarak takdir toplamıştı.