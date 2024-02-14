Türkiye'den Gazze'ye 1,5 Ton İlaç ve Tıbbi Malzeme Yardımı - Son Dakika
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Türkiye'den Gazze'ye 1,5 Ton İlaç ve Tıbbi Malzeme Yardımı

Türkiye\'den Gazze\'ye 1,5 Ton İlaç ve Tıbbi Malzeme Yardımı

Türkiye'den Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi. Uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.

14.02.2024 11:44
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TÜRKİYE'den Gazze'ye askeri uçakla 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzeme götürüldü. Uçak, Mısır'ın El- Ariş Havalimanı'na ulaştı.

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan A-400 M uçağı, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 15 sedye, 12 personel ve 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzemeyle Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a gitmek için havalandı. Uçak, yaklaşık 2 saat sonra El- Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den Gazze'ye 1,5 Ton İlaç ve Tıbbi Malzeme Yardımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den Gazze'ye 1,5 Ton İlaç ve Tıbbi Malzeme Yardımı - Son Dakika
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