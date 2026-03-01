Türkiye'den Hava Trafiği Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den Hava Trafiği Açıklaması

01.03.2026 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanlığı, İran'daki kısıtlamalar nedeniyle Türkiye hava sahasındaki durumu açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İran'da yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ve diğer ülkelerin hava trafikleri hakkında açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulanmaktadır. Afganistan hava sahasında hava trafik hizmeti verilmemektedir. Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) hava yolu düzenlemeleri uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan paylaşımda havalimanı kısıtlamaları (NOTAM) hakkında ise "İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı operasyonla hizmet vermektedir. Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanları kapalıdır. Suriye'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarında operasyonel durum yayımlanan NOTAM'lar kapsamında değişkenlik göstermektedir" denildi.

Türkiye hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlendiği ve hava trafik hizmetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtilen açıklamada, "Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan – Mısır – Türkiye – GKRY hattı üzerinden, kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. 28 Şubat 2026 tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert etmiş, bunların 9'u İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir" sözlerine yer verildi.

Etkilenen Türk tescilli uçaklar hakkında bilgi verilirken, "Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır. Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

ulaştırma bakanlığı, Havacılık, Güvenlik, Türkiye, Ulaşım, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Hava Trafiği Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 01:50:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye'den Hava Trafiği Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.