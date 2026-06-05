Türkiye'den IKBY ile Görüşmeler

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve Irak Kürdistan Yurtsevereler Birliği Başkanı Bafel Talabani ile görüştü.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, İnan, Kubat Talabani ve Bafel Talabani ile görüştü.

Görüşmede, Irak ve bölgeyi ilgilendiren güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

İnan, dün Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile bir araya gelmişti.