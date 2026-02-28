Türkiye'den İran'daki Vatandaşlara Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
Türkiye'den İran'daki Vatandaşlara Güvenlik Uyarısı

28.02.2026 14:14
Türkiye, İran'daki vatandaşlarını güvenlikli yerlerde kalmaları konusunda uyardı ve seyahati ertelemelerini tavsiye etti.

(ANKARA) - Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda, "İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran'a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye-İran kara sınır kapıları (Esendere, Kapıköy, Gürbulak) açık olup, vatandaşlarımızın karayoluyla ülkemize intikal etmesi mümkündür" ifadelerine yer verildi.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde İran'a saldırı düzenledi. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşları ilişkin güvenlik uyarısında bulundu ve acil durumlar için iletişim bilgilerini paylaştı. Büyükelçiliğin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Son gelişmeler bağlamında İran'daki güvenlik durumu hassasiyet arzetmektedir. Bu itibarla, İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran'a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye-İran kara sınır kapıları (Esendere, Kapıköy, Gürbulak) açık olup, vatandaşlarımızın karayoluyla ülkemize intikal etmesi mümkündür."

Gelişmelere dair olabilecek duyuruların, Bakanlığımız ile İran'daki temsilciliklerimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır. Acil durumlar için İran'daki temsilciliklerimizin aşağıdaki acil durum hattı numaralarına veya Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne (+90 312 292 29 29) ulaşılması mümkündür.

Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 ([email protected])

Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 ([email protected])

Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 ([email protected])

Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 ([email protected])"

Kaynak: ANKA

