Türkiye'den İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den İsrail'e Sert Kınama

01.06.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını ve provokatif eylemleri kınayarak uluslararası çağrıda bulundu.

Türkiye, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşının okunmasını güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bunun, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Türkiye, İsrail, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:49:13. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.