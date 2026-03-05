Türkiye'den Mozambik'e 257 Ton Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'den Mozambik'e 257 Ton Yardım

Türkiye\'den Mozambik\'e 257 Ton Yardım
05.03.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, sel felaketinden etkilenen Mozambik'e insani yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, sel felaketinden etkilenen Mozambik'e 257 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Mozambik'te faaliyet gösteren Kardeşlik Vakfı tarafından selden etkilenen Mozambik'e insani yardım ulaştırıldı.

Mozambik Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığında düzenlenen törene, Bakanlık Sekreteri Maria de Fatima Simao Manso ile Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan katıldı.

Temin edilen 257 ton insani yardım, Mozambik Afet Risk Yönetimi ve Önleme Enstitüsüne (INGD) teslim edildi.

Büyükelçi Alkan, törende yaptığı konuşmada, sel felaketi nedeniyle Mozambik halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileterek Türkiye'nin dost ve kardeş Mozambik'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Devlet Sekreteri Manso ise Türkiye'nin dayanışma jestinin Mozambik hükümeti ve halkı tarafından büyük takdirle karşılandığını belirterek teşekkür etti.

Mozambik'te sel felaketi

Mozambik'te başkent Maputo ile Gaza ve Inhambane eyaletleri başta olmak üzere, güney ve orta bölgelerde ocak ayından bu yana etkili olan sellerde 242 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 869 bin kişi felaketten etkilendi.

Ayrıca sellerde 6 bin ev tamamen yıkıldı, 15 bin ev zarar gördü, 183 bin ev sular altında kaldı. Sel nedeniyle ülkede 555 bin hektar tarım arazisi etkilendi. Mozambik uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Mozambik, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Mozambik'e 257 Ton Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:15:26. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den Mozambik'e 257 Ton Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.