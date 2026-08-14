Türkiye'den Pakistan'a Bağımsızlık Günü Kutlaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Türkiye ve Pakistan, ortak tarih ve kardeşlik bağlarını yaşatarak güçlü yarınlar için bir ve beraber olmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.