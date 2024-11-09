Türkiye'den Pakistan'a Destek Mesajı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Quetta şehrinde bir tren istasyonuna bugün düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Quetta şehrinde bir tren istasyonuna bugün yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Pakistan'ın Quetta şehrinde bir tren istasyonuna bugün düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz."